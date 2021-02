Rosalinda Cannavò lascia la Casa del Grande Fratello Vip a due giorni dalla finale. Il pubblico a casa, chiamato a scegliere tra Rosalinda e Stefania Orlando, ha stabilito con il televoto che fosse l’attrice a dovere abbandonare il gioco. A mandarla al televoto era stata l’amica Dayane Mello che, nel corso della puntata del GF Vip di lunedì 22 febbraio, aveva scelto di non salvare l’amica perché determinata a eliminare Stefania Orlando, con la quale ha avuto trascorsi burrascosi. A leggere il risultato del televoto è stata proprio Dayane.

Le percentuali di voto tra Rosalinda e Stefania

A votare per salvare Stefania Orlando è stato il 57% del pubblico, contro il 43% che ha votato perché fosse Rosalinda a restare. A sostenere la Cannavò anche i fan brasiliani di Dayane Mello il cui supporto, in questa occasione, non è bastato. Stefania è reduce da due nomination, una delle quali particolarmente difficile e sentita: quella che l’ha vista sfidare Giulia Salemi. La concorrente italo-persiana è molto sostenuta dai suoi fan fuori dalla Casa, gli stessi che la seguono da tempo anche su Instagram. Ma Stefania ha dimostrato nella Casa di essere una concorrente perfetta per il reality di Alfonso Signorini e il gradimento del pubblico nei suoi confronti è cresciuto settimana dopo settimana.

Era stata Dayane Mello a mandare Rosalinda Cannavò al televoto

La scelta di mandare Rosalinda Cannavò al televoto ha la firma dell’amica Dayane Mello. Era stata la modella brasiliana, a poche ore dal momento in cui aveva confessato i suoi sentimenti nei confronti dell’amica, a decidere di mandare l’attrice in nomination insieme a Stefania Orlando. “Volevo salvare Samantha De Grenet, qui dentro per me è importante”, aveva spiegato Dayane, motivando così una scelta che ha fatto ampiamente discutere dentro e fuori la Casa. In particolare, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando l’hanno accusata di avere solo finto i sentimenti nei confronti di Rosalinda a favore di telecamera.