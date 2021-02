Scontro epico al televoto, nella quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 19 febbraio 2021, quando manca poco più di una settimana alla finale. A finire in nomination sono state Giulia Salemi e Stefania Orlando. Non sono mancati gli imprevisti tecnici, ma alla fine il giudizio popolare ha sancito la definitiva eliminazione dal gioco di Giulia Salemi. Stefania Orlando si salva con il 53% dei voti. In studio, Giulia ha detto: "Non mi pento di nulla. Ho scelto di tutelare Pierpaolo e a da quel momento si sono innescate una serie di conseguenze. Ho provato a tamponare la situazione e sono sembrata anche prolissa. La scorsa puntata, quando ho avuto quello sfogo, Tommaso mi ha abbracciato e anche con lui è un arrivederci".

Giulia e Stefania in studio per l'esito del televoto

Alfonso Signorini ha chiesto a Giulia e Stefania di raggiungere lo studio per scoprire l'esito del televoto. La concorrente eliminata non rientrerà nella Casa. Il gruppo si è stretto intorno alla Orlando mentre a salutare Giulia sono stati in particolare Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Pronostico in studio. Secondo Antonella Elia uscirà Stefania, Pupo fa il nome di Giulia. La prima a entrare in studio è Stefania Orlando: "Ho detto a Tommaso di essere forte perché mancano solo 10 giorni. In finale, oltre a quelli che già ci sono, vedo Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò". Antonella vuole parlare con lei: "So che è banale ma complimenti. Abbiamo vissuto con te, amato con te e apprezzato la bellezza dei legami che hai legato. A volte ho dubitato della tua sincerità ma devo dire che sei una donna di un'intelligenza straordinaria. Non so se sei completamente vera o se dietro le tue azioni c'è un ragionamento ma chapeau. Tu e Tommaso rimarrete per sempre Genoveffa e Anastasia". Entra in studio Giulia Salemi che rivolge il pensiero a Pierpaolo: "Se domani dovessi essere fuori senza di lui, sarà una giornata più triste ma il gioco tra 10 giorni finisce e Pierpaolo tornerà tra le mie braccia, spero". È Pupo a parlare con lei: "Ho tanta simpatia per te ma voglio darti un consiglio. Hai tanti pregi ma a volte appari come una meravigliosa gatta persiana che quando ti si attacca ai gioielli di famiglia, diventa difficile perché parli, parli, parli. Ti direi di lavorare su quello. Detto questo, mi auguro che tu stasera non esca". Stefania: "Sono emozionata ma anche pronta a lasciare questa Casa. Ho fatto questo viaggio con tutto quello che potevo dare. Sono soddisfatta, non ho rimpianti e va bene così. Ringrazio te, Alfonso, e tutti gli autori". Giulia: "Anch'io esco da questa Casa più donna, senza rimpianti e senza rimorsi. Ho ritrovato il rapporto con mio padre, con mia madre e ho la speranza di trovare Nausicaa fuori. Mi sento più donna".

Pierpaolo scopre che Giulia Salemi è stata eliminata

Pierpaolo ha scoperto che Giulia Salemi è stata eliminata e ha reagito così: "Sono giorni che lo dico a lei e l'ho detto anche a qualcun altro. Mi sento in difficoltà perché mi sento responsabile del suo percorso. Dedicando molto tempo a me, lo ha tolto ad altre persone nella Casa".

Il televoto sospeso sul sito per problemi tecnici

Oltre 24 ore prime della messa in onda, a partire dal pomeriggio del 18 febbraio, sul sito grandefratello.mediaset.it si è riscontrato un problema tecnico a causa del quale il servizio è stato sospeso. Immancabile la polemica tra i fan di Giulia e Stefania, che in questi giorni si sono scatenati per far trionfare le proprie beniamine, in quello che probabilmente è la sfida più "calda" vista finora in questa edizione. Agli utenti è rimasta comunque la possibilità di votare tramite sms al numero 477.000.2.

La gara tra Stefania Orlando e Giulia Salemi

Nella scorsa puntata del 15 febbraio, Stefania Orlando era stata nominata da Pierpaolo Pretelli e da Giulia Salemi, in seguito alla dura lite tra quest'ultima e la Orlando. Giulia, invece, era stata letteralmente travolta dalle nomination: avevano votato contro di lei Stefania, Rosalinda Cannavò, Samantha De Grenet, Andrea Zelletta e Andrea Zenga. La Salemi non aveva nascosto la sua delusione, scoppiando in lacrime. In particolare, aveva ammesso lo sconforto per essere stata scelta da Rosalinda, nonostante la loro amicizia. Dopo la puntata, era stata consolata da Stefania, dispiaciuta perché non si aspettava una raffica di nomination contro di lei, e da Tommaso Zorzi, con cui ha fatto pace dopo un lungo periodo di scontri.