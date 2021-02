Sospeso momentaneamente il televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. Un messaggio comparso sulla pagina web ufficiale del GF Vip informa gli utenti, quelli votanti in particolare, che al momento non è possibile esprimere una preferenza a causa di un problema di non meglio precisata natura. Una situazione che, nel momento in cui scriviamo, va avanti da circa un’ora e i cui tempi di risoluzione non sono stati ancora resi noti.

Il servizio di voto con sms funziona

È solo il voto espresso attraverso il sito ufficiale del Grande Fratello Vip a essere momentaneamente bloccato. È possibile, invece, continuare a votare attraverso il servizio sms che, a differenza di quanto accade con il voto espresso tramite sito o app, è a pagamento.

Guerra tra tifoserie, i fan dei Vip si accusano a vicenda

Il televoto momentaneamente sospeso ha fatto riesplodere la guerra tra tifoserie, mai così infuocata come nelle ultime settimane. I fan di Stefania Orlando e Giulia Salemi si accusano a vicenda di barare e di avere creato migliaia di account falsi per poter esprimere la propria preferenza. Il modo in cui il televoto del Grande Fratello Vip è stato utilizzato dagli utenti è finito più volte sotto la lente di ingrandimento nel corso di questa lunghissima edizione del reality. Tra voti arrivati dall’estero e finti account creati con il solo scopo di votare illimitatamente i propri concorrenti preferiti, l’argomento “televoto” e regolamento ha fatto più volte da sfondo alle proteste degli spettatori. Ma non è detto che tali proteste abbiano un ruolo nella momentanea sospensione del televoto. In questa occasione, la produzione del reality si è limitata a far presente che esiste un “problema tecnico” i cui dettagli non sono stati divulgati. Quanto durerà questo blocco temporaneo e, soprattutto, sarà in grado di influenzare il risultato finale?