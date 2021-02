Terremoto nella Casa del Grande Fratello Vip, con una 42esima puntata che ha visto Dayane Mello, nel bene e nel male, grande protagonista. La scelta di Dayane, che prima ha dichiarato di provare sentimenti d'amore per Rosalinda Cannavò e poi l'ha "tradita" spedendola direttamente al televoto, è destinata a far discutere sino alla finale del 1 marzo.

Rosalinda si riavvicina a Dayane Mello

Quello tra Rosalinda e Dayane è stato un rapporto intenso ma turbolento, che nelle ultime settimane le ha viste allontanarsi. Nella puntata del 22 febbraio, la Mello ha svelato di essersi innamorata nei mesi scorsi di Rosalinda, che è rimasta stupita da quelle dichiarazioni. La Cannavò e il resto del gruppo hanno quindi dedotto che i recenti scontri tra lei e Dayane fossero nati per via delle gelosia di quest'ultima nei confronti di Andrea Zenga. Una volta chiarito tutto, e con l'eliminazione di Zenga, Rosalinda e Dayane sembravano destinate a ritrovarsi e a ricominciare un nuovo rapporto d'amicizia, con la Mello decisa a non toccare più il tema dei suoi sentimenti per rispetto verso sua figlia Sofia. Poi, è accaduto il colpo di scena degno dei migliori classici della suspense: trovatasi a scegliere quale coppia nominare, tra Rosalinda – Stefania Orlando e Samantha De Grenet – Andrea Zelletta, ha optato per la Cannavò e Stefania. Scelte anche da Pierpaolo Pretelli, Rosalinda e la Orlando sono dunque in nomination.

Le critiche da Antonella Elia e Tommaso Zorzi

Rosalinda, delusissima del tradimento, non ha trattenuto le lacrime. La ragazza si è detta certa che Stefania la batterà: dunque, potrebbe non approdare in finale proprio a causa dell'amica con cui ha legato maggiormente. Dayane sostiene di aver tutelato Samantha, con cui ha sviluppato un rapporto più lineare e senza liti, ma dallo studio sono arrivate fortissime critiche. Molto dura Antonella Elia: "Ti ho difesa per 5 mesi, ma con stasera hai chiuso con me. Questo è il tradimento peggiore mai visto, se il reality rispecchia la società, è una società di lupi". Stefania l'ha accusata di aver danneggiato l'amica solo per non mandare lei in finale, e Tommaso non ci è andato leggero: "Tu puoi fare quello che vuoi, ma non farmi mai più delle morali sull'amicizia".