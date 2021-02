Il rapporto complesso tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò torna al centro della diretta del Grande Fratello Vip, nella puntata in onda lunedì 22 febbraio. Prima amiche intime, talmente vicine da far pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia, si sono scontrate duramente negli ultimi giorni. Tra le due si è creata una ferita profonda, da quando Rosalinda si è legata ad Andrea Zenga e Dayane ha ammesso per la prima volta con chiarezza di aver provato dei sentimenti per la Cannavò. Il blocco dedicato alle due ragazze è partito dal commento di Rosalinda alle critiche ricevute da Dayane nella puntata precedente.

Lei si è sentita esclusa dalla mia vita? Sì, ma questo non giustifica le cattiverie che ha detto su di me. Dopo cinque mesi di vita insieme, dice che sono un'attrice nata e che sto recitando una parte con Andrea. Capisco la sua delusione, e le ho chiesto scusa. Anche lei ho fatto errori nei miei confronti e non ho buttato fango su di lei. Io l'ho esclusa perché lei ha deciso di disapprovare la mia scelta.

L'attacco di Morra e Signorini a Rosalinda

Dallo studio è intervenuto Massimiliano Morra ha sollevato il dubbio che la storia con Andrea sia pura strategia, "Così come accadde con me cinque mesi fa quando io mi avvicinai a Guenda". Anche Alfonso Signorini ha rivolto una frecciatina a Rosalinda, ricordandola come "un'esperta" di strategia comunicativa ai tempi in cui si fingeva fidanzata con lo stesso Morra o con Gabriel Garko. La Cannavò si è risentita per queste parole, smentendo categoricamente di fingere l'attaccamento a Zenga: "Quello era il passato. Io ad oggi sono una persona diversa. Mi sento bersagliata da tutti".

La confessione di Dayane

Il vero colpo di scena è però arrivato dalle parole spiazzanti e inaspettate di Dayane, sul suo legame con Rosalinda. È stato mandato in onda un confessionale registrato della Mello, che ha spiegato di essersi davvero innamorata dell'amica: "Vorrei esprimere i miei pensieri come vorrei: è nato un amore da parte mia e secondo me anche da parte di Rosalinda. Io sono già stata innamorata di una donna, sono andata a letto con uomini e donne. Forse ho anche un senso di protezione per lei. E' una cosa bella, però non me la sento". Al ritorno in diretta, Dayane ha spiegato:

Penso che per un momento ho provato davvero un amore per lei. Forse l'ho provato solo una volta per un'altra donna. Non è sbocciato perché io non mi sono buttata e nemmeno lei. Non ho valutato di vivere una storia d'amore, semplicemente ho dato tutto il mio affetto. Le cose devono nascere da sole. Io non ho forzato e non è nato nulla. Non credo che potrà nascere qualcosa tra di noi fuori da qui. Lei è innamorata di Zenga. Io ho una figlia, una vita.

Il confronto con Rosalinda

La Cannavò ha accolto Dayane con un abbraccio, ammettendo di non aver mai compreso che Dayane provava dei sentimenti per lei: "Non finisci di stupirmi. Non mi aspettavo quelle parole. Mi spiace se non sono riuscita a corrispondere, a capire quello che volevi farmi capire. Mi hai però fatto capire una cosa di me: io amo più la testa che il sesso. E in qualche modo ti ho amato e ti amo". Tutto il gruppo ha raggiunto le due ragazze commentando come questa rivelazione regali un senso molto diverso alla sua gelosia nei confronti di Zenga. Dayane, però, ha chiesto di non affrontare più l'argomento, dal momento che la figlia Sofia è a casa a guardarla.