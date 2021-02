Si è irrimediabilmente incrinato il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello nella Casa del Grande Fratello Vip. La decisione dell’attrice di vivere alla luce del sole la relazione con Andrea Zenga ha spinto la modella brasiliana a fare un passo indietro. Dayane ha spiegato che la sua delusione deriverebbe dalla decisione di Rosalinda di non confidarsi con lei in merito al rapporto con Zenga. Nel corso della puntata del Gf Vip trasmessa il 19 febbraio, tra Rosalinda e Dayane c'è stato uno scontro.

La lite in diretta tra Dayane e Rosalinda

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno avuto modo di confrontarsi, ma gli animi si sono subito accesi. La modella ha ammesso: "Le cose ovviamente sono cambiate. Le sue priorità sono cambiate. È entrata una persona e ne è uscita un'altra. Ho tantissimi dubbi su di lei". Rosalinda, allora, si è sfogata esprimendo tutta la sua amarezza:

"Io non butto cinque mesi di amicizia che per me sono stati veri. Lei dice tutto e il suo contrario. Prima mi adorava e voleva andare a vivere con me. Ora mi prende in giro, dice che faccio la vittima, mi fa il verso, dice che sono pesante, che è tutta una strategia. Per lei è facile attaccare sul personale. Lo ha fatto con me e con tante persone qua dentro. Io sono fiera di quello che sono e di come uscirò da qui. Ho seguito i miei sentimenti. Quello che dice mi fa malissimo, non riesco a fingere di essere felice. Sto male perché lei per me è importante. Ma se non è felice di vedermi rinascere…Come fai ad attaccare una persona che ti è stata vicina sempre".

Rosalinda ha proseguito il suo sfogo con toni sempre più accesi: "Io non devo dare conto a nessuno della mia vita, faccio quello che cavolo mi pare. Aveva sempre una faccia incaz**ta, non mi veniva di andare a raccontarle le cose. Sono gelosa? Ma di che. Mi diceva che dovevo portare rispetto, come se non sapessi di avere una relazione fuori". Anche Dayane ha detto la sua:

"Diciamo le cose come stanno, lei è stata un pilastro nel mio percorso. […] Hai fatto un percorso con me ma quando ti è successa una cosa bella, non me lo hai detto. Tu sei quello, triste tutto il giorno. Tu hai nominato i miei affetti. Sei falsa. […] Adesso ci salutiamo buongiorno, buonanotte, buonasera. Ma lei deve fare il suo percorso. Io ho altro a cui pensare e Alfonso tu sai a cosa mi riferisco. L'affetto c'è, l'amicizia c'è, ma ora ci sono cose che non mi tornano".

Rosalinda è apparsa incredula: "Per me c'è stato tanto amore con te e mi fa male". Poi ha avuto modo di leggere il post di Juliano Mello, fratello di Dayane, che ha detto che lei si è approfittata della modella: "Mi sembra tutto incredibile. Che ho fatto di male a provare delle emozioni verso una persona. Devo essere messa in croce per le mie scelte perché non sono le scelte di Dayane". Poi è scoppiata a piangere: "Per me è un grande dolore". Ma Dayane non si è impietosita: "Sono cinque mesi che piangi, che ti devo dire". Cannavò, allora, è stata lapidaria: "Dopo queste parole non c'è più niente da fare".

Stefania Orlanda contro Dayane Mello

Alfonso Signorini ha chiesto agli altri concorrenti di dire da loro. Stefania Orlando è apparsa molto dura nei confronti di Dayane Mello: "Dayane non è più credibile. Un giorno ti attacca e poi viene a dire che ti vuole bene. È un'ottima giocatrice, vede strategia e manipolazione negli altri perché è la prima a farle. Non sei più una donna credibile perché dici una cosa e poi ne fai un'altra. Ho capito il tuo gioco e ti ho smascherata". Giulia Salemi, invece, ha spezzato una lancia a favore della concorrente: "È una donna forte, non credo che non sia credibile. Le ho consigliato di vivere bene questi giorni, però se non se la sente di riavvicinarsi a Dayane, è inutile forzare le cose".

Il messaggio del padre di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò ha ricevuto un breve videomessaggio da parte del padre: "Sai quanto ti vogliamo bene, viviti questo momento speciale. Era da tanto che non ti vedevo con gli occhi belli, lucidi, splendenti, non ti fare maltrattare, accusare da nessuno, stai tranquilla. Cerca di selezionare i tuoi amici, gli amici veri. Agli altri non dare ascolti, lasciati scivolare tutto addosso. Noi sappiamo che tu sei la verità in persona. Viviti la vita, noi siamo con te, sempre. Combatti per la tua dignità. Non farti mettere i piedi in testa da nessuno. Ti vogliamo bene".

I motivi del contrasto tra le Rosmello

Dayane ha chiarito in più occasioni di non vedere di buon occhio il flirt nato nella Casa tra Andrea e l’amica Rosalinda. “Era tornata a sorridere, adesso è di nuovo triste”, aveva spiegato la scorsa settimana, riferendosi all’indecisione manifestata dall’attrice, confusa circa il suo futuro sentimentale e, soprattutto, rattristata dal fatto di avere deluso Giuliano Condorelli, suo compagno da 10 anni. Dayane ha dichiarato in diretta di non avere compreso l’amica e di avere trovato irrispettoso da parte sua decidere di confidarsi con Samantha De Grenet invece che con lei. Rosalinda ha motivato la sua scelta, spiegando di non averle parlato per evitare di sentirsi giudicata.

Dayane Mello si è avvicinata a Giulia Salemi

Intanto, mentre Rosalinda vive il suo rapporto con Andrea, l’amica Dayane si è avvicinata a Giulia Salemi. Tra le due è nata un’affinità inesistente fino a qualche settimana fa. Si sono ritrovate dopo avere discusso a lungo, per poi consolarsi a vicenda in una settimana che per entrambe è stata particolarmente difficile. Per Giulia perché si è ritrovata a dovere fronteggiare la nomination del gruppo al completo, e per Dayane che ha vissuto per la prima volta la vita nella Casa senza l’amica Rosalinda.