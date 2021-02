Le Rosmello dovranno rassegnarsi: nella Casa del Grande Fratello Vip non nascerà alcuna storia d’amore tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Lo ha chiarito il bacio che quest’ultima ha dato ad Andrea Zenga, che ha sancito definitivamente la fine della storia d’amore decennale con il compagno Giuliano Condorelli. Diversi i gruppi di fan che hanno reagito male all’avvicinamento tra l’attrice e il figlio di Walter Zenga. Tra loro anche Juliano, fratello di Dayane Mello, che già qualche tempo fa si era rivolto a Rosalinda chiamandola scherzosamente “cognata” in considerazione del rapporto nato tra le due donne nella Casa del reality di Canale5.

Le parole di Juliano Mello a Rosalinda

Sul suo profilo Instagram, dopo avere pubblicato la foto di un clown, Juliano ha commentato aspramente il colpo di scena del quale è stata protagonista Rosalinda con il bacio ad Andrea Zenga. “Con tutto il rispetto ma credo che Rosalinda stia approfittando di mia sorella. Lei ha il cuore puro, non lo merita”, ha scritto Juliano in una Instagram story, parole dure che lasciano trapelare la delusione legata a uno sviluppo che non c’è stato.

Rosalinda Cannavò ha baciato Andrea Zenga

A cinque mesi dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda ha deciso di mettere la parola fine alla sua storia d’amore con il fidanzato storico Giuliano Condorelli. Con l’ingresso di Andrea Zenga nella Casa del Gf Vip, le sue priorità sembrano essere cambiate e la giovane attrice siciliana, già dubbiosa a proposito della sua storia d’amore con il fidanzato, ha preferito concludere quel rapporto. A differenza di quanto si aspettavano i fan, però, Dayane non c’entra con la sua scelta. Tra le due donne è nata una profonda amicizia ma, almeno da parte di Rosalinda, non sembrerebbe trattarsi di amore.