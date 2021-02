Venerdì 19 febbraio è andata in onda la 41esima puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini insieme agli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Diversi i momenti chiave della puntata, dalla rottura tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (le ex Rosmello) all’eliminazione a sorpresa di Giulia Salemi, sconfitta al televoto da Stefania Orlando.

La lite tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Scontro infuocato tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, le “ex Rosmello”. Dayane non ha dato il suo sostegno all’amica dal momento in cui si è avvicinata ad Andrea Zenga e l’attrice, in diretta, l’ha attaccata dopo avere visto dei filmati che l’hanno delusa. “Lei dice tutto e il suo contrario”, l’ha accusata, “Ora mi prende in giro, dice che faccio la vittima. Le sono sempre stata vicina”. Ma Dayane è stata irremovibile: “Da adesso lei fa il suo percorso e io faccio il mio”.

La lettera del padre di Tommaso Zorzi

Il padre di Tommaso Zorzi ha voluto far recapitare una lettera al figlio dal quale da qualche anno si è allontanato. Parole bellissime scritte per ribadire l’affetto mai finito per quel figlio talentuoso che ha avuto modo di ammirare in tv, apprezzandolo in ogni sfumatura offerta alla telecamere. Le sue parole hanno commosso Tommy: “È riuscito a togliermi le parole e non ci riescono molti”.

Stefania Orlando batte Giulia Salemi al televoto

Stefania Orlando è riuscita a battere Giulia Salemi al televoto. A votare per lei è stato il 53% del pubblico contro il 47% che ha votato per Giulia. Tommaso ha scoperto che l’amica era salva ed è corso ad abbracciarla mentre in un riquadro Pierpaolo Pretelli osservava la scena dispiaciuto per l’eliminazione della fidanzata.

Elisabetta Gregoraci perde la pazienza: “Basta mettermi in mezzo”

Elisabetta Gregoraci ha perso la pazienza quando Alfonso Signorini le ha chiesto, per l’ennesima volta, di commentare la storia nata nella Casa tra Giulia Salemi. “Basta, mi mettete sempre in mezzo”, ha detto spazientita l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha poi fatto a Giulia e Pierpaolo i suoi migliori auguri.

Samantha De Grenet rimproverata ma non deve lasciare la Casa

Alfonso Signorini ha redarguito Samantha De Grenet per la frase pronunciata qualche giorno fa nella Casa. Commentando la memoria prodigiosa di Andrea Zelletta, aveva detto: “Sembri autistico, come fai a ricordarti tutto?”. Una frase che non è passata inosservata e ha richiesto l’intervento del conduttore. Ma nonostante lo scivolone, Samantha non è stata squalificata.