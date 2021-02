Elisabetta Gregoraci perde la pazienza di fronte ad Alfonso Signorini quando, in diretta al Grande Fratello Vip il conduttore le chiede di confrontarsi con Giulia Salemi, sua ex “rivale”. Nella Casa le due donne si erano scontrate a causa di una vacanza in Sardegna di qualche anno fa. Un video mostrato in studio ha riacceso i riflettori su quel momento e sulle accuse dell’ex signora Briatore che sosteneva che la Salemi si fosse rivolta all’ex marito Flavio in cerca di alloggio. Ma questa sera Elisabetta ha preferito non lasciarsi coinvolgere nella discussione a ha reagito male.

Elisabetta Gregoraci perde la pazienza con Alfonso Signorini

Una volta terminato il filmato, Giulia Salemi ha cercato di spezzare la tensione: “Che mer** che siete. Fino alla fine. Hai innescato tutto tu”. Si è accodata alla protesta Elisabetta: “Fino alla fine, ma anche basta”. Quando il conduttore le ha chiesto di prendere posizione, l’ex concorrente si è irrigidita. “Auguri loro tanta felicità?”, le aveva chiesto Alfonso e Elisabetta ha risposto, “Ma è ovvio. Basta con questa storia. Mi mettete sempre in mezzo. Ho iniziato questo percorso e rifarei tutto quello che ho fatto, tutte le emozioni che ho vissuto, compreso anche Pier, ma la nostra amicizia era diversa dal loro rapporto. Gli auguro tanta felicità. Ho detto che il rapporto che si vive all’interno della Casa è diverso da una relazione fuori, ma tanta felicità a loro due. Cosa devo dire?”.

Pupo: “La cena a Montecarlo la paga Briatore”

L’ultimo graffio è quello di Pupo che fa riferimento all’ex marito di Elisabetta Gregoraci: “Facciamo questa cena a Montecarlo e paga Briatore”. Ma nemmeno in quel caso l’ex concorrente ha voluto prestare il fianco: “Basta, siamo tornati a settembre. Facciamo questa cena a Montecarlo e cucino io, gli faccio una carbonara”.