La data della finale, la prima finalista ufficiale, gli incontri e gli scontri, le indecisioni e le decisioni certe. Tanti i momenti speciali della 34esima puntata del Grande Fratello Vip, che ripercorriamo qui nei 5 ricordi della serata.

Pretelli presenta Giulia Salemi a mammà

Il giallo familiare si era aperto nei giorni scorsi, quando i parenti di Pierpaolo Pretelli si erano detti contrari alle troppo esplicite effusioni con Giulia Salemi all'interno della casa. Ma questa 34esima puntata è stata l'occasione per una riconciliazione, visto che Pierpaolo ha avuto modo di parlare con sua madre e farle capire cosa prova davvero per Giulia Salemi.Tutto è finito con baci e abbracci(naturalmente distanziati).

Samantha De Grenet e il figlio Brando

Tra i momenti più intensi della serata la confessione di Samantha De Grenet, che ripercorre alcuni dei momenti più difficili della sua vita, soprattutto quando scoprì di avere un tumore e lo tenne nascosto fino all'operazione al figlio, allora ancora piccolo. Ritrova proprio Brando, che la raggiunge in casa per darle tutto il suo sostegno.

Maria Teresa Ruta Vs Alba Parietti

Momento cult della serata è certamente il racconto di Maria Teresa Ruta, relativo a un aneddoto passato che vedeva coinvolto il noto attore Alain Delon e Alba Parietti. Secondola ricostruzione della conduttrice, Delon l'avrebbe preferita proprio ad Alba Parietti. Aneddoto raccontato con simpatia, ma per il quale è arrivata pronta risposta sui social di Alba Parietti.

Rosalinda e il no al fidanzato

Anche Rosalinda Cannavò lascia il segno su questa puntata dopo un incontro con il fidanzato a dir poco inatteso. Per lei, che oramai non si aspettava più questo suo gesto, ma soprattutto per lui, che dopo averle palesato il suo sentimento eun simbolico doppione delle chiavi di casa, si è ritrovato davanti a una reazione timida di Rosalinda, che di fatto gli ha detto di avere bisogno di tempo.

Dayane finalista

La prima finalista di questa edizione del GF Vip è Dayane Mello, che certifica il successo di questa partecipazione al programma. Oltre a lei, nel corso della prossima puntata uno tra Pierpaolo e Andrea verrà nominato finalista ufficiale del programma che, notizia di questa sera, si chiuderà il 1 marzo.