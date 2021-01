Samantha De Grenet si racconta al GF Vip e torna indietro nel tempo, ripercorrendo i momenti più felici, ma anche quelli più delicati della sua vita. In particolare, uno dei momenti più delicati è arrivato alcuni anni fa, quando Samantha De Grenet ha scoperto di avere un tumore, che ha reso necessaria un'operazione: "Il primo pensiero è stato a mio figlio, l'ho immaginato subito senza una madre".

Quei momenti sono stati molto difficili, racconta De Grenet, al punto da spingerla a scegliere di non comunicare al figlio, allora ancora piccolo, la vicenda del tumore al seno: "Dopo il problema è stato anche quello di comunicarlo alla mia famiglia. Con Brando ho deciso di tenerlo all'oscuro da tutto fino al dopo operazione. Mi sono stati vicini tutti gli amici. Lui lo ha capito solo quando mi ha vista a letto fasciata. Lui che non è certo un bambino poco sveglio, ha subito detto che stavo parlando di un tumore. Gli ho detto che era finita, passata e solo la parola evocava qualcosa di brutto. A quel punto lui è scoppiato a piangere". E il regalo della 33esima puntata del Grande Fratello per Samantha De Grenet è stato proprio l'incontro con il figlio Brando, che le ha ridato linfa.

Già nelle scorse settimane Samantha di era confidata con Dayane raccontando della sua battaglia contro un tumore al seno, scoperto nel 2018. "Ti cambia la vita in un istante", ha spiegato. Mentre era al mare si sarebbe accorta di avere un "bozzo" al seno: "Nel 2018, stavo al mare sdraiata vicino a una mia amica e sento un bozzo al seno. Lo faccio sentire anche alla mia amica, che mi dice: ‘Vatti a fare un controllino, così stai tranquilla'". Quindi ha rimarcato quanto sia importante fare prevenzione: "Devo dire che la prevenzione è fondamentale. Una diagnosi precoce, in alcuni casi, per alcune malattie, ti può salvare la vita".