Samantha De Grenet si è confidata con Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Ha ricordato il trauma vissuto quando ha scoperto di avere un tumore al seno. La concorrente ha spiegato: "Ti cambia la vita in un istante". È accaduto tutto nel 2018, in una tranquilla giornata di mare. Si è accorta di avere "un bozzo" al seno, pochi giorni dopo le è stato diagnosticato un tumore.

Come ha scoperto di avere un tumore al seno

Samantha De Grenet era al mare quando si è accorta che qualcosa non andava. Era il 2018 e mentre era sdraiata a prendere il sole, si è accorta di un "bozzo" al seno: "Nel 2018, stavo al mare sdraiata vicino a una mia amica e sento un bozzo al seno. Lo faccio sentire anche alla mia amica, che mi dice: ‘Vatti a fare un controllino, così stai tranquilla'". Quindi ha rimarcato quanto sia importante fare prevenzione: "Devo dire che la prevenzione è fondamentale. Una diagnosi precoce, in alcuni casi, per alcune malattie, ti può salvare la vita. Bisogna fare i controlli almeno ogni anno. Se sei una persona che ha familiarità con un certo tipo di tumore, un'ecografia ogni sei mesi male non fa".

La diagnosi e lo sconforto iniziale

Samantha De Grenet, prima di partire in vacanza con il figlio, ha preferito prendere subito appuntamento per un controllo. Non si aspettava di ricevere brutte notizie. Il suo intento, dunque, era solo quello di poter partire tranquilla. Poi le parole della dottoressa: "La dottoressa guarda la mammografia e mi dice: ‘Purtroppo ha un tumore, si deve operare subito perché è di un centimetro e mezzo. Mi sembra abbastanza circoscritto ma devi farlo subito'. Lo ricordo come un pugno in faccia, che mi ha tramortito. Sul motorino, mentre tornavo a casa, ho pianto come una disperata. Pensavo a mio figlio, cosa avrebbe vissuto a vedere la mamma malata, cosa gli sarebbe accaduto se fosse cresciuto da solo senza di me. Poi ho fatto quasi due mesi di radioterapia tutti i giorni. Non mi volevo nemmeno guardare allo specchio. Mi guardavo e andavo via".