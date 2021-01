Il triangolo che non ti aspetti al Grande Fratello Vip è quello formato da Maria Teresa Ruta, Alain Delon e Alba Parietti. Nella 34esima puntata, tra lo choc della proclamazione ufficiale del 1 marzo come data della finale e l'ufficializzazione di Dayane Mello come prima finalista, c'è stato spazio anche per una nota di colore con il racconto delle "avventure" della Ruta. La conduttrice ha ammesso di aver ricevuto avance da personaggi famosi. Tra questi, ci sarebbe stat anche Alain Delon.

Il racconto di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa ha precisato di essere rimasta fedele al marito di allora, Amedeo Goria, tanto che rifiutò la proposta di un post serata con il principe Alberto di Monaco. Ha quindi raccontato cosa accadde con il fascinoso attore francese, tirando in ballo anche Alba Parietti.

Alain Delon era presidente a Miss Italia. Io ero lì in giuria. Lui mi voleva seduta al suo fianco a cena. Io sono andata a cambiarmi e a profumarmi e nel frattempo una collega si era seduta al mio posto. Non dirò chi è le collega. (Su insistenza di Alfonso) Ve bene, era la mamma di Francesco (Alba Parietti). Mi siedo a un altro tavolo, ma lui dopo mi ha chiesto di andare a bere qualcosa.

La frecciatina di Alba Parietti

Alfonso Signorini ha ovviamente scherzato e ironizzato sul fatto che Delon abbia preferito la Ruta alla Parietti. Puntualissima, è arrivata la risposta di Alba, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato dei video che la mostrano insieme a Delon ai tempi di quella famosa edizione di Miss Italia (correva l'anno 1991 e vinse Martina Colombari), in cui l'attore ammette di aver corteggiato la Parietti: "Adoro il mio amico Alain Delon. Dalla sera in cui eravamo Presidenti di giuria a Miss Italia. La fantasia di Maria Teresa Ruta è molto divertente ma molto fantasiosa", ha scritto la Parietti, lanciando così una frecciatina alla collega.