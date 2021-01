Al Grande Fratello Vip si torna a parlare della relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, dopo che nelle scorse settimane la famiglia di lui era intervenuta sulla relazione tendendo a redarguire Pretelli, visto che aveva un figlio a casa a guardarlo. "Quello che sto vivendo qui vorrei continuasse fuori", ha detto Pirepaolo ad Alfonso Signorini, proseguendo così rispetto al fastidio provato per le ingerenze della famiglia:

Da una parte sono arrabbiato, so che loro mi vogliono bene, ma mi fa sentire solo e non compreso. Basterebbe osservare il modo in cui guardo Giulia, l'abbraccio, le parlo, sono cose talmente chiare che doverlo spiegare alla mia famiglia mi sembra assurdo.

In casa ad ascoltarlo c'è proprio Giulia, che conferma quanto da lui detto: "Stiamo bene insieme, una felicità mai provata, è la prima volta". Salemi dice di non aver avuto nessun problema con le opinioni della famiglia e di aver anche capito il loro stato d'animo: "Non mi sono mai sentita di serie b, ho sempre provato ad andare oltre. Posso capire l'inesperienza e il finire fraintesi, ma conto di conoscervi tutti non appena usciremo e che ci sarà occasioni di capirsi".

Giulio Pretelli incontra Giulia Salemi

In studio arriva anche Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, che nel frattempo incontra proprio Giulia, per un chiarimento rispetto a quanto emerso. Pretelli specifica che non c'è alcuna antipatia personale nei suoi cronfronti, ma che la famiglia cerca solo di tutelare Pierpaolo. Aggiunge inoltre che la ragione della loro reazione dipendeva anche dall'essersi affezionati a Elisabetta Gregoraci. Salemi si è mostrata serenissima: "Sono sicuro che appena uscirà avremo modo di chiarirci".

Pretelli incontra la madre

Arriva quindi il turno della madre di Pretelli, che ha modo di abbracciare il figlio attraverso (nel rispetto delle norme anti Covid): "Se lui è felice, siamo felici anche noi. Appena escono facciamo un pranzo tutti insieme". E arriva l'abbraccio simbolico anche con la fidanzata del figlio, "Vedrai che è una bellissima persona", la rassicura Pierpaolo.