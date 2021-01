in foto: La foto di Emma e Alessandra Amoroso è di Chiara Mirelli

Fiorella Mannoia torna su Rai1 venerdì 22 gennaio alle ore 21:25. Andrà in onda, infatti, la seconda e ultima puntata del suo show "La musica che gira intorno". Come sempre non mancheranno tanti ospiti, riflessioni emozionanti e canzoni da intonare tutti insieme. Tra gli artisti che saliranno sul palco, torneranno anche alcuni cantanti che hanno già impreziosito la prima puntata. Ecco tutti gli ospiti della seconda puntata de La musica che gira intorno.

Ospiti della seconda puntata de La musica che gira intorno

Nella seconda puntata de La musica che gira intorno, torneranno Giorgia, Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Inoltre, ci saranno Emma e Alessandra Amoroso che canteranno il loro singolo "Pezzo di cuore". Ornella Vanoni, invece, lancerà il suo nuovo album "Unica". Presenti anche i Pinguini Tattici Nucleari. Tra gli artisti che caratterizzeranno la seconda puntata anche Zucchero, Tommaso Paradiso e Tosca. Non mancheranno volti estranei al mondo della musica. Ci saranno, ad esempio, gli attori Massimo Ghini, Alessio Boni, Silvio Orlando e Vinicio Marchioni. Dopo la foto, la lista completa.

– Zucchero

– Giorgia

– Marco d’Amore

– Alessio Boni

– Massimo Ghini

– Ornella Vanoni

– Vinicio Marchione

– Brunori SAS

– Silvio Orlando

– Tosca

– Tommaso Paradiso

– Pinguini Tattici Nucleari

– Francesco De Gregori

– Antonello Venditti

– Riccardo Cocciante

– Emma

– Alessandra Amoroso

in foto: Gli attori Marco D’Amore e Alessio Boni tra gli ospiti della seconda puntata

La musica che gira intorno, tra riflessioni ed emozioni

L'esordio de La musica che gira intorno è stato seguito da 3.998.000 spettatori con il 17% di share. La prima puntata è stata particolarmente ricca di emozioni. Nello spettacolo diretto da Duccio Forzano, Edoardo Leo ha fatto una riflessione sulla tragedia dell'olocausto. Alessandro Siani ha voluto ricordare Diego Armando Maradona. Ambra Angiolini ha duettato con Fiorella Mannoia sulle note dello straordinario successo di "T'appartengo", poi ha parlato del lungo periodo della pandemia e delle speranze per il futuro. Disarmante, infine, la sincerità di Samuele Bersani che in merito a ciò che stiamo vivendo a seguito del Covid-19 ha dichiarato: "Spero finisca tutto presto e che torniamo a stare su. Io oggi a chi mi chiede come sto gli rispondo che sono depresso e chi risponde che sta bene secondo me è un bugiardo".