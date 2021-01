Alessandro Siani è salito sul palco de La musica che gira intorno, il programma di Rai 1 con Fiorella Mannoia, portando al pubblico un commovente monologo in ricordo di Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre. Le sue parole sono un inno a Napoli e ai personaggi che l'hanno resa grande. "Pino Daniele, Massimo Troisi, Totò, Maradona, tutti con un cuore che non ce l'ha fatta. Dimostrazione che dalle nostre parti di cuore ne mettiamo sempre un po' in più".

Il ricordo di Armando Maradona sul palco di Rai 1

"Le lacrime che scendono sono di colore azzurro e sono lacrime che non si asciugano nemmeno col sole, non sono di acqua e sale, sono lacrime d'amore. In queste lacrime ci sono le vittorie, gli scudetti, la rinascita di un popolo, i ricordi. La vita, la nostra vita", racconta l'attore napoletano sul palco de La musica che gira. "Oggi invece gli stadi sono senza tifosi. Quasi come se Maradona avesse pensato, ‘Se non ci sono loro allora io che esisto a fare'? Maradona è il miglior calciatore di tutti i tempi. Tutti dicevano che era di un altro pianeta. Sono convinto che tutte le partite che ha fatto sul pianeta terra fossero in trasferta. Oggi invece mi piace immaginare che sia tornato sul suo pianeta. Maradona è tornato a casa".

Gigi D'Alessio e Achille Lauro cantano Tu Vuò Fa' L'Americano

L'omaggio ai grandi autori napoletani continua sul palco de La musica che gira intorno, con la performance di Fiorella Mannoia in ricordo di Pino Daniele. Poi è la volta di Gigi D'Alessio, che entra in scena accompagnato da Achille Lauro sulle note di Tu Vuò Fa' L'Americano di Renato Carosone. "Fiorella Mannoia ci ha dato l'opportunità di dare questo grande spazio a Napoli", ringrazia Alessandro Siani. "Fiorella è napoletana dentro", sottolinea Gigi D'Alessio.

La musica che gira intorno, gli ospiti della prima puntata

Sono due gli appuntamenti, venerdì 15 e venerdì 22 gennaio in prima serata su Rai1, con Fiorella Mannoia che alternerà momenti di musicali a spazio di puro intrattenimento de ‘La musica che gira intorno‘. La prima è una puntata ricchissima di ospiti eccezionali: Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giorgio Panariello, Marco Mengoni, Marco Giallini, Giorgia, Edoardo Leo, Andrea Bocelli, Sabrina Impacciatore, Achille Lauro, Gigi D'Alessio, Ambra Angiolini, Samuele Bersani, Flavio Insinna e Luciano Ligabue.