Samuele Bersani: “A chi mi chiede come sto, rispondo ‘depresso’. Chi dice che sta bene mente”

Samuele Bersani ospite di Fiorella Mannoia a La musica che gira intorno canta con lei Giudizi Universali, “una canzone di tutti” eppure scritta da lui in un modo unico. Alla fine del duetto con la cantautrice, che si è detta grata per la generosità dell’aver condiviso il brano con lei, Samuele Bersani si è augurato un presto ritorno sui palchi di tutta Italia: “Spero finisca tutto presto e che torniamo a stare su. Io oggi a chi mi chiede come sto gli rispondo che sono depresso e chi risponde che sta bene secondo me è un bugiardo”.