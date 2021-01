Ottimi ascolti tv per Fiorella Mannoia e vittoria della prima serata per La Musica che gira intorno con 3.998.000 spettatori pari al 17% di share, mentre venerdì 15 gennaio 2021 su Canale 5 il film con Massimo Boldi e Christian De Sica dal titolo Amici come Prima (2018) ha totalizzato 3.119.000 spettatori pari al 12.8% di share, difendendosi molto bene nonostante non fosse una prima visione. Ultimamente sembra abbastanza chiaro che il pubblico a casa si sintonizzi su programmi e, più in generale, proposte di puro intrattenimento, manifestando la necessità di svago e leggerezza che ha consentito a trasmissioni come Stasera tutto è possibile di decollare verso numeri prima impensabili.

I ringraziamenti di Fiorella Mannoia

"È stata una serata indimenticabile. Grazie agli ospiti che mi hanno affiancato ed emozionato in questa puntata. A venerdì prossimo", è così che Fiorella Mannoia ha salutato il pubblico sui social poco dopo la mezzanotte, quando ha potuto congedarsi per dare appuntamento a venerdì prossimo per la seconda e ultima puntata di La musica che gira intorno. Torneranno alcuni ospiti già presenti in questo esordio, come Giorgia che ha già promesso di raggiungerla per una nuova esibizione, e ce ne saranno degli altri ancora sconosciuti ma sicuramente del calibro di Baglioni, De Gregori, D'Alessio, Bersani e Ligabue.

Il successo di Amici come prima al botteghino 2018

Va detto che anche al cinema, a Natale del 2018, Amici come prima segnò l'ennesimo record di incassi per un cinepanettone, posizionandosi all'ottavo posto dei film più visti dell'anno e sbaragliando l'acerrima concorrenza di film per famiglie come Mary Poppins. Il ritorno di Boldi e De Sica dopo anni di rumors e polemiche a mezzo stampa, con un litigio mai chiarificato nonostante l'onnipresente chiacchiericcio sullo sfondo, consentì alla pellicola di scalare l'ambita classifica delle feste natalizie e conquistare l'attenzione dei media anche all'inizio del 2019.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo nel dettaglio gli ascolti delle altre reti generaliste: Rai2 ha proposto The Good Doctor e ha riscosso l'attenzione di 1.446.000 spettatori pari al 5.4% di share e con The Resident di 857.000 (4.7%), mentre su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha totalizzato 1.096.000 spettatori per uno share del 5.3%. Su Rai3 Titolo Quinto ha chiuso con 794.000 spettatori pari ad uno share del 3.5% e su Rete4 Quarto Grado si è tenuto in media con 1.351.000 spettatori per il 6.9% di share. Solita garanzia quella di La7 che con Propaganda Live ha registrato 1.125.000 spettatori con uno share del 5.9% e discreto risultato anche per TV8 che con 4 Ristoranti ha segnato l’1.6% con 374.000 spettatori. Nove ha giocato in replica e con I Migliori Fratelli di Crozza ha chiuso con soli 526.000 spettatori per il 2% di share.