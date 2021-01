È il miglior esordio di sempre della storia del programma e nessuno si aspettava una partenza così forte: gli ascolti tv sono al top per Stasera tutto è possibile. La sesta edizione del programma condotto da Stefano De Martino si piazza subito dietro la partita di Coppa Italia tra Milan e Torino, che è terminata ai calci di rigore risolvendosi in favore dei rossoneri, e riesce quasi a doppiare gli ascolti di Canale 5. Un grande flop per Viaggio nella Grande Bellezza, una versione annacquata degli speciali di Alberto Angela, che fa segnare solo l'8.4% di share.

Ascolti tv 12 gennaio 2021

Nel dettaglio, questi gli ascolti tv delle principali emittenti. Grande successo per Milan–Torino su Rai1: 4.152.000 spettatori pari al 16.2% di share. Il secondo programma più visto è su Rai2: boom per la sesta edizione di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino, Vincenzo De Lucia, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Elettra Lamborghini, Paolo Conticini, Sergio Friscia e Valeria Graci: 2.573.000 spettatori pari al 12.1% di share. Il flop di Viaggio nella Grande Bellezza: 1.751.000 spettatori pari all’8.4% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

diMartedì, in onda su La7, è stato visto da 1.630.000 spettatori netti per il 7% di share. L'uomo di acciaio, in onda su Italia1, è stato visto da 1.594.000 spettatori netti per il 6.8% di share. #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.274.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rete4, il talk show Fuori dal Coro ha fatto registrare 1.086.000 spettatori con il 5.6% di share. Su TV8 Una Festa di Natale da Sogno ha fatto registrare l’1.9% di share con 498.000 spettatori netti. Chiude la rassegna, la programmazione del canale Nove con il film The Expatriate – In fuga dal nemico, visto da 412.000 spettatori netti per l'1.7% di share.