Stasera tutto è possibile torna su Rai2 dal 12 gennaio. Il comedy show condotto da Stefano De Martino andrà in onda dall’Auditorium Rai di Napoli. Il tema della prima puntata sarà la magia e gli ospiti in studio, già annunciati, saranno Elettra Lamborghini, Nathalie Guetta, Sergio Friscia, Paolo Conticini, Valeria Graci e Francesco Arienzo, oltre ai Gemelli di Guidonia e al Mago Heldin. Ospiti fissi, scelti per affiancare il conduttore, saranno Biagio Izzo (che insieme a Stefano De Martino è già protagonista di Made in Sud) Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia.

I giochi al centro di Stasera tutto è possibile

Lo show sarà articolato in otto puntate, in onda in prima serata su Rai2 il martedì. Centrali restano i giochi classici, già proposti con successo nelle precedenti edizioni dello show: l’iconica Stanza inclinata, con il pavimento inclinato di 22,5 gradi, Segui il labiale, Mimo senza fili, Cover Step e Speed Quiz. Gli ospiti saranno inoltre sottoposti a nuove prove di abilità con sfide su canto, ballo e altre discipline, sfide sulle quali si articola l'intera struttura del comedy show.

Le novità di Stasera tutto è possibile

Tra le novità previste a Stasera tutto è possibile anche una serie di nuovi giochi: All’unisono, Elastic speed, Serenata step, Stammi dietro dance, Pollovolo, Il grande brivido e Rumori di mimo. “Sono contento che la rete mi abbia riaffidato questo programma. Le norme anti-Covid sono state lo spunto per riadattare i vecchi giochi. Il nostro obiettivo è regalare un po’ di spensieratezza al pubblico a casa”, ha dichiarato il conduttore Stefano De Martino al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni a pochi giorni dalla nuova data du debutto dello show, precedentemente condotto da Amadeus, attuale mattatore del Festival di Sanremo. De Martino resta quindi uno dei volti di punta della programmazione di Rai2.