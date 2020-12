Sta nascendo qualcosa tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nella Casa del Grande Fratello Vip. L'intesa tra i due è stata evidente da quando la giovane influencer (già concorrente di una precedente edizione) è entrata nel reality e il rapporto è cresciuto dopo l'uscita di Elisabetta Gregoraci, con tanto di baci e tenerezze. Il loro legame è finito naturalmente al centro della puntata in onda lunedì 28 dicembre.

Elisabetta Gregoraci gela Pierpaolo Pretelli

In studio era presente Elisabetta Gregoraci che ha chiesto a Pretelli: "Pierpaolo hai tolto la nostra foto?". La foto in cui si baciavano durante il gioco in piscina, infatti, non si trova più in camera da letto. Il gieffino ha replicato: "Siamo stati invasi con l'arrivo di Mario e Andrea e c'era poco spazio". Poi ha aggiunto: "Grazie per l'aereo", facendo riferimento a quello che è volato sopra la casa firmato Greg. Elisabetta lo ha gelato: "Non ero io". Poi, interpellata da Alfonso Signorini a esprimersi sul flirt tra Giulia e Pretelli, ha spiegato: "Sono d'accordo con Stefania. Alcuni passaggi sono un copia e incolla". Pierpaolo si è difeso: "Se a me piace una persona ho dei modi di fare che sono quelli, non posso cambiare da persona a persona. Con Elisabetta ho vissuto una bella amicizia e infatti il quadro me lo porterò a casa, è un bel ricordo".

Pierpaolo Pretelli non si frena più con Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli ha precisato di non volersi più frenare con Giulia: "Il freno a mano lo avevo tirato dieci giorni fa, ma sono giorni che mi sto lasciando andare". Anche Giulia Salemi ha espresso con chiarezza l'interesse che prova nei suoi confronti. È intenzionata ad approfondire questa conoscenza: "Caratterialmente devo dire che è da tanto tempo che non mi trovavo così bene con il sesso maschile. Fisicamente è bono".

Le critiche di Dayane Mello

In un video, Dayane Mello sosteneva di essere stufa delle "amicizie speciali" di Pierpaolo Pretelli perché sembrano delle "prese in giro": "L'amore non è una fiction, l'amore va vissuto. Questo è un film già visto. Ricominciamo con gli amici speciali? Che noia". Giulia ha replicato:

"Qua nessuno ha parlato di amore. Penso che sia giusto che due persone si conoscano a fondo. Io non voglio essere il ripiego e il rimpiazzo di nessuno. Nell'ultima settimana è successo qualcosa che non ti so spiegare. Ero entrata preimpostata. Mi sono lasciata andare totalmente, seguo il mio istinto e faccio quello che sento senza lasciarmi limitare dal giudizio".

Poi si è infervorata perché non comprende il motivo per cui Dayane Mello la stia trattando così. Lo stesso Pierpaolo Pretelli si è spazientito, spiegando di avere il diritto di vivere le relazioni con i tempi che reputa più opportuni. Poi ha precisato: "Il bacio sotto il vischio era un gioco, ma il bacio era vero". Giulia lo ha confermato: "Ora Dayane dormirai più tranquilla? Smettiamola di giudicare". Stefania Orlando ha insinuato che probabilmente Dayane è gelosa perché lei non è riuscita ad avere una relazione nella casa: "Sta rosicando".

I baci tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Complice il vischio natalizio, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si erano scambiati alcuni baci, a confermare come tra di loro sia nato del tenero. Tra i due c'erano state già alcune coccole la notte di Natale, ma per molto tempo Giulia si era frenata, stanca del continuo confronto con Elisabetta Gregoraci e con le critiche del pubblico. Alcuni fan avevano urlato fuori dalle mura di Cinecittà messaggi poco lusinghieri, accusandola addirittura di essere una "sfasciacoppie". In realtà, l'amicizia "speciale" tra Pretelli e la Gregoraci non è mai diventata una vera liason ed Elisabetta ha chiarito in più occasioni di non essere interessata ad avviare una relazione con lui.

Le incertezze di Giulia Salemi nei giorni scorsi

Dopo i baci, Pierpaolo aveva ammesso di voler affrontare il rapporto con la Salemi "con i piedi di piombo" a differenza di quanto accaduto con le Gregoraci ("Sono andato come un treno e il treno ha deragliato"). "Con Giulia c'è proprio la spensieratezza, la leggerezza di viverti giorno per giorno", aveva ammesso, "Però non voglio fare passi falsi, non voglio fare un passo più lungo della gamba. Preferisco andare piano e non fare casini. Io il trasporto ce l'ho. Una base c'è". Anche la Salemi aveva frenato, sollevando dubbi: "Ancora non c'è niente di definito è un qualcosa sul nascere". Comprensibile la ritrosia di Giulia, che già due anni fa si è trovata nel centro del clamore mediatico per la sua storia con Francesco Monte nata all'interno del GF Vip.