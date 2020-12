La notte di Natale è stata dolcissima per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nella casa del Grande Fratello Vip, tra confidenze e tenerezza sotto le coperte in giardino. I "Prelemi", insomma, hanno scalzato i "Gregorelli" nel cuore dei fan, dal momento che (tramontate definitivamente le speranze di una relazione con Elisabetta Gregoraci) il modello appare sempre più vicino all'influencer italo-persiana. Sembra che manchi pochissimo alla nascita di una storia d'amore al GF: sarebbe la prima di questa edizione ricca di colpi di scena ma, finora, priva di autentiche liason.

Il feeling tra la Salemi e Pretelli

La sera della vigilia, i due si sono scambiati molte coccole e hanno parlato del rapporto intenso che è nato tra di loro. E dire che Giulia, inizialmente, vedeva in lui ed Elisabetta una sorta di copia carbone della storia nata tra lei e Francesco Monte in una precedente edizione del reality: "Empatizzavo con te ed Elisabetta, ma non mi aspettavo di legarmi a te". Pierpaolo ha rivolto alla Salemi parole dolcissime facendole capire quanto la ammira.

Sei un uragano, porti tanto energia. Ci siamo trovati quasi subito. All'inizio non ci parlavamo tanto, perché non volevo metterti in difficoltà. Appena Alfonso ha fatto una battuta su di noi hai fatto 20 passi indietro. Poi abbiamo iniziato a parlare. Non mi aspettavo una Giulia così. Sei generosissima, umana, sempre disponibile. Anche Elisabetta era un po' così. Aiuti il prossimo, appena lo vedi un po' giù. Non è da tutti. Ho sempre parlato bene di te, sei un po' me al femminile.

Le effusioni tra Giulia e Pierpaolo

Nonostante Tommaso Zorzi e Stefania Orlando siano convinti che tra i "Prelemi" stia nascendo del tenero, Giulia e Pierpaolo finora hanno sempre parlato di semplice amicizia. Anzi, lei è apparsa molto a disagio nei giorni scorsi, messa a dura prova dalle urla dei fan di Elisabetta Gregoraci fuori Cinecittà che l'accusavano di essere "una sfasciacoppie". Ora però la Salemi sembra sentirsi più libera di viversi la sua esperienza nella Casa e conoscere meglio Pierpaolo. Lo dimostrano i seguenti video che li mostrano mentre ballano tra baci e abbracci in giardino sulle note dei canti natalizi e poi mentre si scambiano coccole, dopo il brindisi della mezzanotte. Cosa sarà successo veramente tra i due, nascosti sotto un cappotto?