Il tifo nei confronti dei concorrenti del Grande Fratello Vip rischia di prendere pieghe inaspettate. Poche ore fa Giulia Salemi è stata oggetto di insulti da parte di un fan misterioso dall’esterno della Casa. “Sei una sfascia coppie”, hanno urlato con un megafono alla celebre influencer italo-persiana, commento che l’ha comprensibilmente rattristata, inducendola a chiedersi cosa avesse sbagliato e a chiedere ai coinquilini supporto. Ma a intervenire in sua difesa è stato Pierpaolo Pretelli che, ancora una volta, ha provato a sgombrare il campo da eventuali equivoci.

Pierpaolo Pretelli: “Non c’è alcuna coppia da sfasciare”

Consapevole che è proprio l’avvicinamento tra lui e Giulia ad avere scatenato l’insulto, Pierpaolo ha deciso di intervenire a difesa della Salemi e, rivolto al misterioso “urlatore”, ha risposto: “Qui non c’è nessuna coppia e non c’è nessuna sfascia coppie”. Un intervento chiarissimo quello di Pierpaolo che ha specificato una volta di più che non esiste alcuna colpa da parte della Salemi perché il rapporto con Elisabetta Gregoraci non è mai nemmeno iniziato.

Pierpaolo Pretelli confuso: i sentimenti per Ariadna Romero

Ma nel cuore di Pierpaolo potrebbero non esserci né Giulia, né Elisabetta. Nel corso della ventottesima puntata del Gf Vip, in diretta, Pretelli ha ammesso di essere confuso a proposito dei suoi sentimenti per la ex compagna Ariadna Romero, madre di suo figlio Leonardo. Il rapporto tra i due si è interrotto da tempo, tanto che Ariadna si è perfino detta piacevolmente sorpresa dall’intesa nata tra il suo ex ed Elisabetta Gregoraci. In tv, invece, Pierpaolo ha ammesso di avere provato a riconquistare la sua ex durante il recente lockdown e ha aggiunto che sta approfittando del tempo messogli a disposizione dalla permanenza nella Casa del GF per fare ordine nella sua vita privata e capire in che direzione lo portano i suoi sentimenti.