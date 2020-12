in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, tutti i concorrenti hanno notato come si stia intensificando il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno voluto andare a fondo alla questione. Ne hanno parlato con la gieffina, poi hanno rimarcato come si scambino continuamente effusioni. Tuttavia, quando vengono interpellati sul loro rapporto si irrigidiscono.

Giulia Salemi parla del rapporto con Pierpaolo Pretelli

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno chiesto a Giulia Salemi di spiegare loro cosa stia succedendo con Pierpaolo Pretelli: "Siete sempre appiccicati. Sempre l'uno con l'altro. È innegabile. Te in braccio a lui, lui in braccio a te. Sotto la coperta insieme. Fate tardi la notte insieme. Ma perché dovete negare l'evidenza? Non c'è niente di male". La gieffina è apparsa in forte imbarazzo e ha provato a ridimensionare la cosa: "Ci troviamo bene, parliamo, siamo amici. Siamo tranquilli, ci divertiamo. Io sono una coccolona, sono così anche con te Tommaso". Poi ha cercato di allontanarsi, ma Tommaso e Stefania l'hanno invitata a non mentire: "Non diciamoci le bugie. Vieni qua. Così, come sei con lui non sei con gli altri. È innegabile che vi cercate sempre. Potresti almeno ammettere che ci sia un piccolo feeling". Giulia Salemi ha tagliato corto: "Caratteriale sicuramente". Poi è scappata via.

L'opinione di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno continuato a riflettere sui Prelemi. Secondo la showgirl, Giulia avrebbe delle reticenze perché teme di essere per Pierpaolo "la seconda scelta" dopo Elisabetta Gregoraci. Poi ha aggiunto: "Secondo me però si piacciono". Anche Tommaso Zorzi è apparso d'accordo con lei:

"Sono sempre appiccicati. Stanno sempre a farsi i grattini. Lui non fa così con tutte. Se siamo fuori e ci sono otto sedie libere, loro comunque si siedono sulla stessa sedia. Lei è frenata solo a parole. Poi con i fatti…Secondo me qua gatta ci cova".

Stefania Orlando, allora, ha domandato: "In che senso? È già iniziato qualcosa che noi non sappiamo?". Tommaso Zorzi non ha avuto dubbi: "Sì". In effetti la sintonia tra i due è evidente, ma spetterà al Grande Fratello portarli a fare chiarezza sul loro rapporto.