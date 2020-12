Sono giorni che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sulla bocca di tutti i fan del Grande Fratello Vip. Coccole, carezze, e in generale tantissimo affetto hanno fatto dei due la coppia più chiacchierata di queste feste natalizie al Grande Fratello Vip. Con Pretelli in casa da mesi e già al centro delle cronache del Gossip per l'amicizia con Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi entrata nella casa solo da qualche settimana, la coppia è comunque riuscita in poco tempo a ritagliarsi uno spazio importante e alla fine è arrivato anche un lungo e appassionato bacio che ha sorpreso – fino a un certo punto, però – gli altri inquilini della casa.

L'amicizia e le coccole

Un po' questa amicizia che negli ultimi giorni si è fatta più stretta, un po' l'aria di festa e Natale, fatto sta che Salemi e Pretelli sono stati protagonisti di un bacio che sta facendo molto parlare i fan della trasmissione, che si sono riversati sui social per commentare. Galeotto fu il bacio sotto al vischio, arrivato a seguito di una prova e soprattutto a seguito di un altro bacio di cui si è molto parlato nei giorni scorsi, ovvero quello tra Tommaso e lo stesso Pierpaolo. Dopo un primo bacio tra i due, Zorzi propone un doppio bacio tra Mario e Giacomo e dall'altra parte Giulia e Pierpaolo, che alla fine si prendono la scena.

Il bacio "con la lingua"

"Ma questo era un bacio vero! Hanno messo la lingua. Che soddisfazione" hanno cominciato a commentare gli altri inquilini della casa, anche loro sorpresi da quanto appena visto: "Finalmente un bacio, sono soddisfazioni" si sente aleggiare attorno ai due che hanno messo in ombra il pur divertente bacio tra Mario e Giacomo. Un po' di imbarazzo ha colto anche i due protagonisti che dopo il fatto sono andati in giardino dove hanno espresso i loro sentimenti contrastanti, come li ha definiti Salemi, mentre Pretelli si dice tormentato. Insomma, dopo le coccole di Natale e il "Nessuno mi ha fatto coccole in questi mesi" pronunciato dalla ragazzo qualche giorno fa, per i Prelemi è arrivato il tanto atteso bacio, chissà cosa succederà nei prossimi giorni.