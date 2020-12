in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Le ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip 2020, sono state caratterizzate da baci appassionati sotto il vischio. Quello più atteso dai concorrenti e che, quindi, ha catturato di più l'attenzione ha visto protagonisti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Si sono baciati due volte con grande trasporto. Stefania Orlando e Cecilia Capriotti hanno voluto saperne di più.

Stefania e Cecilia indagano su Giulia e Pierpaolo

Stefania Orlando si è detta certa che nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2020 prevista per lunedì 28 dicembre, verrà concesso ampio spazio al rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: "I riflettori vanno puntati su una storia che ci piace molto. Piace molto a tutti. Un bacio o l'altro per forza si devono vedere perché altrimenti lo facciamo rifare in diretta. Non si può non vedere". Cecilia Capriotti le ha fatto eco:

"Ci state facendo sognare. Al secondo bacio non c'ero, ma il primo è stato memorabile. Si vedrà, io ero a bocca aperta. Non me l'aspettavo. Un bacio bellissimo. Poi tutti e due giovani, belli, single, questa è una storia vera: c'è attrazione e interesse da parte di entrambi. È una storia vera e quindi appassiona ancora di più".

Pierpaolo Pretelli non ha intenzione di correre

Pierpaolo Pretelli, presente in giardino nel corso della conversazione, è intervenuto per dire la sua. Ha chiarito che in genere non si pone freni quando si tratta di vivere una relazione. In questo caso, però, preferisce non correre troppo: "Se deve succedere, succede. Io personalmente mi freno poco, però in questo caso mi rendo conto che vado un po' più con i piedi di piombo. Cerco di non fare passi falsi". Stefania Orlando e Cecilia Capriotti lo hanno incoraggiato, rimarcando che è evidente l'interesse che c'è da entrambe le parti: "Anche se lei fa finta di niente". Giulia Salemi, poco distante da loro, infatti si è limitata a commentare: "Io non sento".