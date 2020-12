Non è stata Elisabetta Gregoraci a mandare a Pierpaolo Pretelli l’aereo volato sopra la Casa del Grande Fratello Vip il 23 dicembre. Lo striscione che Pierpaolo ha attribuito all’ex coinquilina, per la quale aveva inizialmente perso la testa, recitava: “Pierpa, vola solo. Buon Natale, Greg”. “Me l’ha mandato Elisabetta”, era stato il commento di Pierpaolo, che aveva immediatamente immaginato fosse stata proprio la Gregoraci a mandarglielo, consigliandogli velatamente di non avere altre storie nella Casa. Ma le cose non stanno così e a svelarlo è Giulio, fratello di Pretelli, attraverso il suo profilo Instagram.

Il fratello di Pierpaolo Pretelli: “Aereo mandato dai fan”

A chiarire che le cose sono andate diversamente è stato Giulio, fratello di Pierpaolo Pretelli. Via Instagram, il giovane ha fatto sapere che a mandare l’aereo sarebbero stati i “gregorelli”, popoloso e popolare gruppo di fan che dall’inizio dell’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip sostiene Pierpaolo ed Elisabetta. La Gregoraci, dunque, non avrebbe avuto alcun ruolo nell’organizzazione dell’aereo che Pierpaolo le ha attribuito e che avrebbe potuto riaprire la partita.

Il silenzio di Elisabetta Gregoraci

Per il momento, Elisabetta non ha ancora smentito l’equivoco. La ex moglie di Flavio Briatore non è intervenuta sulla questione dell’aereo. Non ha smentito, ma non ha nemmeno rivendicato lo striscione nonostante il tam tam che il caso ha provocato in rete. Più volte, però, in diretta tv al GF Vip ha chiarito che cosa pensa. Ritiene che quella con Pierpaolo sia destinata a restare solo una bella amicizia, tanto da avergli consigliato di andare avanti nel suo percorso e, magari, provare a recuperare il suo rapporto con l’ex compagna Ariadna Romero, madre di suo figlio. Proprio quell’intervento ha chiarito che da parte della donna non esiste alcun interesse romantico nei confronti di Pretelli.