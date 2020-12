Altro aereo misterioso vola sopra la Casa del Grande Fratello Vip. Dopo il caso dell’aereo per Stefania Orlando che Sonia Lorenzini ha creduto erroneamente fosse stato mandato a lei (e il Gf non ha ancora svelato ai concorrenti l’equivoco), un nuovo messaggio è arrivato a Pierpaolo Pretelli. Due aerei hanno sorvolato la Casa di Cinecittà, con due striscioni differenti. Uno dei due recitava: “Pierpa, vola solo. Happy Christmas, Greg” (qui il video). Il testo del messaggio si presta a diverse interpretazioni, una delle quali sembra consigliare a Pretelli di abbandonare il flirt con Giulia Salemi, ancora solo agli inizi.

La reazione di Pierpaolo Pretelli

Letto lo striscione, Pierpaolo ha immediatamente pensato fosse stata Elisabetta a mandargli l’aereo. “Lei mi chiama Pierpa, me l’ha mandato lei. Mi tremano le gambe”, ha detto emozionato Pretelli mentre Giulia Salemi, provata per gli insulti ricevuti in questi giorni a causa dell’avvicinamento a Pierpaolo, è rimasta a osservare in disparte. Pierpaolo è ancora evidentemente molto coinvolto da Elisabetta, ma è anche confuso: solo qualche giorno fa aveva ammesso di essere tornato a pensare ai suoi sentimenti per Ariadna Romero, sua ex compagna e madre di suo figlio Leo.

Ma è davvero Elisabetta Gregoraci la mittente del messaggio?

Ma sui social c’è chi solleva dubbi a proposito dell’identità del mittente del messaggio. Più di uno sostiene che non sia stata Elisabetta a far volare quell’aereo sulla Casa e che qualche fan della coppia (mai davvero nata) abbia firmato lo striscione per far sembrare a Pierpaolo che fosse stata la showgirl a mandarlo. Per il momento, la Gregoraci tace. Attraverso il suo profilo Instagram, tornato più che mai attivo dal momento in cui la conduttrice ha abbandonato la Casa, la Gregoraci non ha commentato l’aereo, né ha smentito la versione di Pierpaolo che crede che sia stata lei a mandarglielo.