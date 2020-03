La prossima edizione di Ballando con le stelle, lo show danzante di Rai1 condotto da Milly Carlucci è ormai alle porte. La quindicesima edizione dello show che mette alla prova le abilità di alcuni volti dello spettacolo, dovrebbe avere inizio nel mese di marzo, per la precisione il 28, e sono già spuntati i nomi dei prossimi aspiranti ballerini che sicuramente prenderanno parte al programma.

Costantino Della Gherardesca nel cast di Ballando

Dopo l'esperienza di Pechino Express, attualmente in onda su Rai2, il conduttore del noto reality show dovrà mettersi alla prova con il ballo. Costantino Della Gherardesca sarà, infatti, uno dei concorrenti di questa nuova edizione di Ballando con le stelle. Ad annunciarlo è il noto volto tv che dichiara: "Per intrattenervi, per farvi sorridere con me, o volendo anche ridere di me, farò il ballerino nel leggendario programma di Milly Carlucci. Ovviamente organizzerò per voi dei balletti epocali, dove raggiungeremo nuove frontiere televisive, senza alcuna vergogna".

Tullio Solenghi a Ballando con le stelle

Un altro nome tra quelli dei personaggi famosi che rientreranno nel cast di Ballando con le stelle è quello di Tullio Solenghi, il noto attore comico che per anni insieme a Massimo Lopez e Anna Marchesini ha intrattenuto il pubblico italiano. Oltre alle sue comparse sul piccolo schermo, anche in diverse fiction di successo e la sua attività teatrale, Tullio Solenghi ha dimostrato di essere un poliedrico artista partecipando al programma di Carlo Conti, Tale e Quale show, dove ha convinto pubblico e giuria. A fine marzo, quindi, lo vedremo danzare nello studio dello show di Milly Carlucci.

Lina Sastri ballerina di Ballando con le stelle

Tra i grandi interpreti dello spettacolo italiano che calcheranno il palco dello show di Milly Carlucci ci sarà anche Lina Sastri. La cantante e attrice partenopea, tra le più apprezzate nel panorama artistico italiano, vincitrice anche di due David di Donatello rispettivamente nel 1984 e nel 1987, per i film "Mi manda Picone" di Nanni Loy e "Segreti segreti" di Bertolucci, dei quali fu protagonista. Svariate sono le sue partecipazioni anche in programmi e fiction tv, per non parlare della sua prolifica attività teatrale e musicale che la vede tra le più grandi interpreti contemporanee.

Paolo Conticini nel cast di Ballando con le stelle

Come anticipato da TvBlog anche l'attore toscano sarà presente in questa nuova edizione di Ballando con le stelle. Paolo Conticini è uno dei volti più noti del nostro cinema e della tv, lo abbiamo visto in molti film già a partire dagli Anni Novanta, al fianco di Christian De Sica, Massimo Ghini e molti altri. Ultimamente si è dilettato anche nel teatro dove è tra i protagonisti di Full Monty, musical che ha girato in varie città d'Italia. La sua bravura nel canto è emersa in seguito alla partecipazione al programma di Rai1, Tale e quale Show, dove ha sfoggiato una certa predisposizione al canto.

Ninetto Davoli a Ballando con le stelle

Il 28 marzo vedremo tra i concorrenti di Ballando con le stelle anche Ninetto Davoli. È uno degli attori più noti del cinema degli Anni Settanta e Ottanta, iniziato all'arte cinematografica da Pierpaolo Pasolini che lo scelse per ricoprire ruoli significativi da Il Vangelo secondo Matteo a Uccellacci uccellini in cui è stato co-protagonista, divenendo in poco tempo uno degli attori più accreditati della sua produzione filmica. Dal cinema è poi passato alla tv dove lo abbiamo visto in diverse fiction, non ultima "È arrivata la felicità" con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria. Adesso, a 71 anni, ha deciso di intraprendere questa nuova avventura.

Vittoria Schisano nel cast di Ballando con le stelle

Milly Carlucci ha annunciato nella trasmissione pomeridiana di Marco Liorni, ItaliaSì, che tra le concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle, ci sarà anche Vittoria Schisano. L'attrice è conosciuta per la sua storia personale, oltre che per le sue partecipazioni a vari programmi televisivi e per aver ricoperto ruoli in alcune fiction anche di successo, di fatti attualmente è presente nel cast di Un posto al Sole, la nota soap opera di Rai3. La storia di Vittoria è diventata nota al pubblico italiano, dal momento che aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo quando si chiamava ancora Giuseppe. Nel corso degli anni ha deciso di intraprendere un percorso che l'avrebbe resa felice, ovvero, il cambio di sesso per il quale si è sottoposta a 4 delicatissime operazioni.

Rosalinda Celentano concorrente di Ballando con le stelle

Rosalinda Celentano farà parte del cast di Ballando con le stelle 2020, il suo nome verrà annunciato anche nel corso della trasmissione domenicale condotta da Francesca Fialdini, come quello di altri concorrenti. La figlia di Claudia Mori e Adriano Celentano, per niente estranea al mondo della tv, dal momento che è stata conduttrice, attrice e anche cantante, ed ha partecipato a diverse trasmissioni di Rai e reti Mediaset. Ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica, partecipando sia al Festival di Sanremo. La ricordiamo nel film del 2004 di Mel Gibson, La passione di Cristo, in cui interpretava Satana. Per quanto riguarda la sua vita privata, la sua omosessualità ha fatto da sempre discutere, per anni è stata legata all'attrice Simona Borioni.

Gilles Rocca concorrente di Ballando con le stelle

Tra i concorrenti c'è anche Gilles Rocca, attore venuto alla ribalta proprio pochi mesi fa, durante il Festival di Sanremo in veste di aiuto fonico, cosa che per aiutare il padre è solito fare da tempo. L'aitante giovane che abbiamo visto sul palco dell'Ariston è comparso in varie fiction televisive, anche di successo, dove ha ricoperto piccoli ruoli.

Antonio Maria Catalani concorrente di Ballando con le stelle

Altro aspirante ballerino sarà il pittore Antonio Maria Catalani, il cui nome d'arte è Holaf, un talentuoso artista che per lungo tempo ha vissuto in Canada, nonostante si sia formato in Italia. Sul suo conto non si hanno molte notizie, sebbene sia piuttosto conosciuto nel mondo dell'arte e abbia frequentato anche due accademie di recitazione. Il nuovo concorrente dello show di Milly Carlucci è fidanzato con Caterina Zanardi Landi, appartenente alla famiglia di nobili origini proprietaria del Castello di Rivalta, prestigiosa location dove i Ferragnez hanno trascorso del tempo lontano dalla stressante routine giornaliera.

Daniele Scardina nel cast di Ballando con le stelle

Tra i nomi noti che vedremo nello show danzante di Rai1, il primo è quello di Daniele Scardina. Della sua partecipazione si vociferava da tempo, ma poi è arrivata l'effettiva conferma. Ebbene sì, quello che i più conoscono come King Toretto, il pugile fidanzato di Diletta Leotta si cimenterà nel ballo e questo lo porterà a trasferirsi nuovamente in Italia, dal momento che da tempo vive e si allena a Miami. Il 28enne è campione dei Pesi medi, e a partire dai 21 anni ha ottenuto svariati riconoscimenti in questo sport. Tra l'atleta romano e la conduttrice di Dazn è già dalla scorsa estate che si parlava di una storia, ma nessuno dei due aveva effettivamente confermato il flirt che, però, con il passare dei mesi si è trasformato in una vera e propria storia d'amore.

Barbara Bouchet la prima concorrente ufficiale

Sebbene i concorrenti di questa edizione saranno svelati con delle clip preparate appositamente, e divulgate nel corso di alcune trasmissioni del day time di Rai1, come ad esempio a La Vita in Diretta, oppure durante "Vieni da me" lo show di Caterina Balivo, o anche gli show mattutini come "Uno Mattina" o "La prova del cuoco", sono già comparsi alcuni nomi in via ufficiale. La prima concorrente è stata già rivelata, la diretta interessata, ovvero Barbara Bouchet, in una recente intervista aveva già annunciato la sua partecipazione al programma. L'attrice francese, naturalizzata italiana e madre di uno degli chef più famosi della tv, Alessandro Borghese, è uno dei personaggi più noti dello spettacolo italiano e a 74 anni si cimenterà in questa nuova avventura televisiva.

I ballerini di Ballando con le stelle

Grande assente nel cast di Ballando con le stelle sarà una delle ballerine più amate, ovvero Samanta Togni. Da sempre tra gli insegnanti dello show, quest'anno ha preso la decisione di allontanarsi un po' dal piccolo schermo, per vivere pienamente un momento dedicato alla sua vita privata, dopo il matrimonio con il chirurgo Mario Russo. Gli altri ballerini presenti nella trasmissione sono stati confermati e sono: Samuel Peron, Raimondo Todaro, Stefano Oradei, Vera Kinnunen, Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Simone Di Pasquale, Alessandra Tripoli, Maykel Fonts, Luca Favilla, Marcello Nuzio e Lucrezia Lando.

La giuria di Ballando con le stelle

Per adesso questi nomi promettono bene, intanto sono stati riconfermati i giudici dell'iconico programmi di Rai1 ovvero Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, capitanati dalla presidentessa Carolyn Smith che, come al solito, non si faranno impietosire e saranno severi e critici come non mai, nei confronti di ogni concorrente.