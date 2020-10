La settima puntata del Grande Fratello Vip 2020 ha riacceso i riflettori sul video in cui Adua Del Vesco sembra dire a Dayane Mello: "Massimiliano Morra è gay"e il successivo confessionale bomba in cui Tommaso Zorzi aveva svelato la confidenza della gieffina a proposito della presunta omosessualità dell'attore. Il legame tra i due ex volti delle fiction prodotte da Ares Film, è tra gli argomenti più discussa della settimana. Sono numerosi coloro che hanno bollato come falsa la loro storia d’amore. Ne ha parlato Enrico Lucherini a Live – Non è la D’Urso e perfino Alberto Tarallo – l’uomo al quale Morra e Adua si sarebbero riferiti nella Casa di Cinecittà durante la chiacchierata notturna che ha rappresentato l'origine del caso successivamente ribattezzato AresGate – ha fatto sapere che i due non sarebbero mai stati davvero insieme. Zorzi aveva reso nota la confidenza presumibilmente ricevuta da Adua dopo che l’attrice, in diretta tv al GF Vip, aveva negato di avere sussurrato all’orecchio di Dayane Mello l’omosessualità del collega.

Scontro tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi

Nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini ha parlato con gli altri concorrenti. Stefania Orlando ha commentato che "non esiste al mondo" fare pettegolezzi sulla sessualità di una persona. Tommaso Zorzi ha ribadito: "È una cosa talmente personale e privata che non si fa. Non l'avrei accettato nemmeno da mia madre. L'ho detta in confessionale perché era già stata svelata. Non avrei motivo di mentire su una cosa del genere. È una forma di violenza, perché stai tirando fuori una cosa che è mia". Adua ha ribadito: "Forse dire che mi fa schifo è una parola troppo forte. In albergo ti ho solo lasciato una maschera e del balsamo. Non ti ho detto nulla". Zorzi non ci sta: "Stai dicendo bugie". Ma l'attrice continua: "Sta utilizzando un momento di difficoltà mio e di Massimiliano per dire cose che non sono vere". Zorzi ha concluso accusandola di aver mentito.

Tommaso Zorzi l'aveva smascherata, nominandola

“Alfonso, sto per farti godere come un riccio”: comincia così il confessionale bomba di Tommaso Zorzi al Gf Vip la scorsa settimana. L’influencer era entrato nell’unica stanza insonorizzata della Casa per fare la sua nomination solo pochi minuti dopo il blocco dedicato a Morra e Adua, blocco durante il quale la Del Vesco aveva negato di avere mai detto che Massimiliano fosse gay. “In hotel, prima di entrare, anche a me Adua ha detto che Massimiliano è gay”, ha detto Zorzi lasciando di stucco i presenti. Terminata la puntata, aveva voluto raccontare l’episodio a Morra, il diretto interessato. Con Adua, invece, non ha ancora chiarito, probabilmente in attesa di farlo durante la nuova diretta del GF.

Adua Del Vesco ha negato l’outing fatto a Morra

In diretta tv al GF, Adua ha negato di avere sussurrato all’orecchio di Dayane l’omosessualità di Morra. “Ho detto che è uno stratega”, si era difesa negando il virgolettato attribuitole dal GF. Ma la produzione del reality show ha ascoltato bene l’audio di Adua prima di mandarlo in onda. Diversamente, come sottolineato più volte da Zorzi, il reality non si sarebbe esposto in questo modo. Diversi sono i video di quel momento contestato ad Adua disponibili in rete.

L’ex attrice Ares aveva promesso di raccontare la verità

Ma Adua potrebbe non avere ancora svelato tutta la verità circa il suo rapporto con Morra. Lo dimostra quanto raccontato nella Casa a Dayane dopo la messa in onda della puntata in cui l’attrice è finita nell’occhio del ciclone. “Basta menzogne, sono stanca di coprire gli altri” ha detto la Del Vesco annunciando nuove importanti rivelazioni.