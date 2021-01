Tommaso Zorzi non ha mai nascosto le sue perplessità sul rapporto che Giulia Salemi ha instaurato con Pierpaolo. D'altronde l'influencer, a poche settimane dalla fine del reality, ha dichiaratamente ammesso di volersi divertire punzecchiando gli altri concorrenti nelle loro dinamiche. Con Giulia Salemi ci è riuscito particolarmente bene e l'amica, sull'orlo di un crollo emotivo per i continui giudizi ricevuti, non ha mancato di farglielo notare. In puntata se n'è parlato e c'è stato un confronto tra i due.

Tommaso Zorzi critica i Prelemi

Tommaso Zorzi ha spiegato quali sono le sue perplessità. In diretta ha dichiarato: "Io non sono contro la coppia, sono scettico riguardo al percorso di Pierpaolo e all'approccio con Giulia. Qui fa comodo trovare una persona così e non ti soffermi sulle sfumature, è un grande passatempo. Cosa non mi piace di loro? Quello che ho detto, credo sia più un modo per passare il tempo che non un'attenzione effettiva. Mi sembra una storia da teenager per passatempo". Giulia Salemi ha assicurato che non è così e anche Pierpaolo Pretelli ha difeso la loro relazione. Antonella Elia ha difeso la coppia: "Tommaso ce l'hai con Giulia e Pierpaolo perché? Tu stesso hai cercato di vivere una storiella con Francesco e poi con Zenga, se ci fosse stato. Saranno cavolacci loro o dobbiamo stare noi a sindacare?". Tommaso Zorzi ha concluso:

"Non penso di avere fatto un percorso mirato ad accanirmi contro le persone per farle fuori, esprimo i miei pareri anche poco comodi, perché Giulia è mia amica. Perché parlo così di un'amica? Non è la mia migliore amica, non è la persona che chiamo quando sono in difficoltà, non sa tutti gli affaracci miei. A volte ceniamo insieme o passiamo i pomeriggi insieme, ma non è la mia migliore amica".

Tensioni tra Tommaso e Giulia Salemi

Le tensioni degli ultimi giorni tra Tommaso e Giulia Salemi si sono risolte in un lungo faccia a faccia. Giulia in settimana ha vissuto un momento di sconforto, si è lasciata andare alle lacrime e ha spiegato di non sentirsi capita dai compagni. Nemmeno da Pierpaolo, con il quale ormai fa coppia fissa, o con Tommaso, suo amico già prima del reality. L'influencer ha accusato anche Rosalinda di non essersi accorta del suo disagio: "Non mi sento capita". Tommaso ha origliato l'intera conversazione da fuori la stanza. Sentendo parlare di sé, Zorzi è entrato a gamba tesa nella discussione ed è subito scattata la lite con Giulia. La Salemi si sarebbe aspettata più attenzioni da lui, siccome erano amici già prima del reality.

Tommaso Zorzi critica Giulia Salemi

Di Giulia e Pierpaolo aveva detto: "A meno che non facciano qualcosa di eclatante, si parlerà di loro solo perché sono in coppia. L'interesse è volto solo alla coppia".Tommaso non ha mai approvato la loro relazione nella casa perché pensa che Giulia avrebbe dovuto concentrarsi più sul suo percorso personale. In settimana poi, non ha usato mezzi termini nei confronti dell'amica: "Da quando sta con Pierpaolo si sente la regina del castello", ha confidato a Rosalinda. "E tutto ciò che non la fa sentire regina non le sta bene".

Tommaso Zorzi critica Pierpaolo

Tommaso ha espresso il suo giudizio anche su Pierpaolo, accusato di comportarsi con Giulia in maniera troppo istintiva. Secondo il suo parere sarebbe stato meglio aspettare la fine del GFVip per concedersi a determinate effusioni bollenti con Giulia Salemi. "Secondo me è stato troppo istintivo. Quando sento dire quelle robe: io come faccio se ho dei sentimenti? Fai come tutti amore, lo fai. Altrimenti sembriamo delle bestie che non riusciamo a fare a meno di accoppiarci". Tommaso è ormai convinto che il loro rapporto non è destinato a durare, soprattutto perché Pretelli una volta fuori dalla casa vorrà dedicarsi interamente al piccolo Leo: "E Giulia? Non sarà più la priorità numero uno come qua dentro, diventerà tre e quattro".