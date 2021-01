Tommaso Zorzi si confermo assoluto protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip, capace di alimentare dinamiche che fanno discutere, dentro e fuori la casa. Adesso sembra giunto il momento di rompere gli indugi ed avviare una guerra fredda con Giulia Salemi, che pure a lui era legata da amicizia ben prima dell'ingresso nella casa del reality di Canale 5.

Zorzi infatti sta iniziando a mostrarsi insofferente agli atteggiamenti di Salemi, l'influencer aveva espresso le sue perplessità sulla relazione tra lei Pierpaolo Pretelli, evidenziando il rischio di far parlare di loro solo come coppia: "A meno che non facciano qualcosa di eclatante, si parlerà di loro solo perché sono in coppia. L'interesse è volto solo alla coppia".

Parole, queste, alle quali si è aggiunto quanto detto sabato sera, nel corso della festa greca durante la quale non è mancato l'alcol che ha contribuito ad esasperare alcune affermazioni. "Da quando sta con Pierpaolo si sente la regina del castello – ha detto Zorzi a Dayane e Rosalba – e tutto ciò che non la fa sentire regina non le sta bene". Insomma l'armonia tra Giulia e Zorzi sembra destinata ad appassire, anche in funzione di giochi di strategia attraverso i quali ognuno prova a perseguire l'interesse di rimanere in casa.

Zorzi inoltre sembra contrario alla relazione tra Giulia e Pierpaolo proprio perché ritiene che quest'ultimo dovrebbe tutelarsi. Secondo lui Pretelli potrebbe voler recuperare il tempo perduto con il figlio e accantonare Giulia Salemi: "Poi gli manca davvero suo figlio. Quindi quando esce di qui vorrà godersi suo figlio al massimo. E Giulia? Non sarà più la priorità numero uno come qua dentro, diventerà tre e quattro. Tra la distanza e il figlio…io li vedo bene, ma devono pensare a tutte queste cose".