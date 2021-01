in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Nella casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi non ha potuto fare a meno di notare come Pierpaolo Pretelli sia rimasto colpito dalle dichiarazioni che suo fratello Giulio ha rilasciato a Fanpage.it. L'influencer ha espresso le sue perplessità sulla relazione tra Pierpaolo e Giulia Salemi, evidenziando il rischio di far parlare di loro solo come coppia: "A meno che non facciano qualcosa di eclatante, si parlerà di loro solo perché sono in coppia. L'interesse è volto solo alla coppia".

Pierpaolo dopo il GF Vip potrebbe dedicarsi solo al figlio

Tommaso Zorzi, nonostante abbia rimarcato di apprezzare la coppia, non esclude che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, possa non esserci un futuro per loro. Pierpaolo Pretelli, secondo lui, potrebbe voler recuperare il tempo perduto con il figlio e accantonare Giulia Salemi: "Poi gli manca davvero suo figlio. Quindi quando esce di qui vorrà godersi suo figlio al massimo. E Giulia? Non sarà più la priorità numero uno come qua dentro, diventerà tre e quattro. Tra la distanza e il figlio…io li vedo bene, ma devono pensare a tutte queste cose".

Tommaso Zorzi critica Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Tommaso Zorzi, infine, ha dichiarato che Pierpaolo Pretelli avrebbe potuto evitare di agire così d'istinto dentro la casa. Avrebbe potuto aspettare la fine del reality per concedersi delle effusioni roventi con Giulia Salemi. Zorzi ha fatto l'esempio di Elisabetta Gregoraci, che magari avrà attraversato dei momenti in cui avrebbe voluto baciare Pierpaolo ma si è sempre trattenuta: