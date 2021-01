La puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 18 gennaio si è aperta all'insegna dei Prelemi. Alfonso Signorini ha dato spazio al rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e ha fatto in modo che i due avessero un confronto con Dayane Mello e Tommaso Zorzi, i concorrenti che più hanno messo in dubbio la loro relazione.

Le critiche a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Per prima cosa, Alfonso Signorini ha fatto vedere loro un video che riassumeva cosa è accaduto in settimana, dai piccoli battibecchi tra Salemi e Pretelli allo scontro tra Giulia e Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Entrambi, infatti, credono che il vero colpo di fulmine sia stato quello tra l'ex velino di Striscia la notizia ed Elisabetta Gregoraci e non quello tra Pierpaolo è Giulia. In diretta, Dayane ha spiegato: "Non ho niente contro Giulia, la vedo molto presa ma lui non è come era con Elisabetta, vedo una cosa diversa. Giulia ha vissuto qualcosa con Pierpaolo, ma ha tirato in ballo tutti noi. Anche a tavola, si parla solo di voi".

La risposta di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi si è difesa, dicendo di risolvere i suoi problemi con Pierpaolo sempre in disparte. A suo dire, non avrebbe mai coinvolto l'intera casa nelle sue vicende personali: "Io quando ho un problema con Pierpaolo, lo prendo in disparte e ci parlo. Io ci rimango male se viene a mancare il tatto, non se parlate di noi. Se viene a mancare il rispetto o non mi sento compresa. Io sono sicura della persona che ho davanti. Anzi, all'inizio ero partita con un altro indirizzo, ma al cuor non si comanda". Anche Pierpaolo Pretelli ha messo a tacere le polemiche, ribadendo il sentimento che prova per Giulia Salemi: