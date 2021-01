Giulia Salemi in lacrime nella casa del GFVip. Anche per l'influencer italo-persiana è arrivato un momento di crollo e si è lasciata andare ad uno sfogo con i suoi compagni di avventura. Giulia si sente giudicata su tutto, a partire dal suo rapporto con Pierpaolo per il quale è ormai nell'occhio del ciclone. E nel mirino di chi la accusa di fingere un sentimento nei suoi confronti solo per far gioco alla sua esperienza al reality. All'indomani dello sfogo, a mente lucida, spiega a Pierpaolo: "Ho un lato cupo e malinconico che ogni giorno cerco di nascondere con estrema solarità e felicità, proprio per non farlo uscire. Ma ogni tanto esce fuori". Ma andiamo con ordine.

Lo sfogo di Giulia Salemi

Durante un momento di confidenze in lavatrice con Cecilia e Carlotta, Giulia Salemi si è lascia andare ad alcune confidenze sulla sua vita privata. Confessando di non sentirsi affatto appagata fuori dalla casa. Per questo l'esperienza al Grande Fratello Vip sarebbe una sorta di bolla, di "isola felice", dalla quale ha paura di uscire. "Non è normale, vuol dire che la tua vita fuori è vuota", ha analizzato Cecilia Capriotti. L'amica le ha suggerito di viversi a pieno la storia di Pierpaolo e di lasciarsi andare a progetti futuri con lui. Giulia ha raccontato di aver pensato di trasferirsi da Milano a Roma, già prima di conoscere Pretelli: "Pierpaolo riesce a far uscire il mio lato di donna e di bambina, insieme. Non c’è bisogno che uno tenti di prevaricare l'altro nel nostro rapporto".

Giulia Salemi si confronta con Tommaso e Rosalinda

Giulia non si sente compresa. Avrebbe voluto che, nel suo momento di debolezza, i suoi compagni di avventura le fossero più vicini. A partire da Pierpaolo, con il quale ha una storia in corso, e da Tommaso e Rosalinda, con i quali è molto legata. L'influencer ha accusato l'attrice di non essersi accorta che stava male: "Non mi sento capita". E nel frattempo Tommaso origliava tutto fuori dalla lavatrice. Sentendo parlare di sé, Zorzi è entrato a gamba tesa nella discussione ed è subito scattata la lite con Giulia (qui il video). La Salemi si sarebbe aspettata più attenzioni da lui, siccome erano amici già prima del reality.