Cosa è successo nella casa del Grande Fratello Vip dopo l'eliminazione di Maria Teresa Ruta? Tommaso Zorzi e Stefania Orlando messi alla berlina dal gruppo capitanato da Dayane Mello con Giulia Salemi al seguito. Al centro, le accuse contro i due presunti ‘amici' della Ruta, colpevoli di aver provocato la sua uscita definitiva dal programma. "Sei tu la responsabile" ha tuonato Dayane contro la Orlando, che è scoppiata a piangere e ha innescato Zorzi, che alla fine è stato definito ‘falso e cattivo‘, cosa che lo ha spinto a tentare di prendere la porta rossa senza passare dal via.

Tommy e Stefania accusati di essere dei traditori

A detta della modella brasiliana, sia Stefania Orlando che Tommaso Zorzi hanno agito contro Maria Teresa Ruta per pura strategia, nominandola, nel caso dell'influencer, e non tutelandola, nel caso della bionda conduttrice. "Ad averli amici come voi, begli amici" ha rilanciato con sarcasmo, specificando che lei non avrebbe mai e poi mai nominato un'amica, con quale stava condividendo un percorso personale da quasi cinque mesi, a tre settimane dalla finale. In particolare la Orlando, ‘la chiave dell'uscita di Maria Teresa‘, perché è in lei che maggiormente confidava, tant'è che si è limitata a salutarla con un laconico ‘ciao', essendoci rimasta molto male.

in foto: Le lacrime di Stefania dopo le parole di Dayane

Perché Maria Teresa non li ha salutati uscendo

Stefania Orlando ha spiegato che il saluto stringato non era avvenuto per quel motivo bensì perché la Ruta era venuta a conoscenza della nomination di Zorzi, al quale lei, la Orlando, aveva sconsigliato di parlargliene dopo il confronto con Francesco Baccini. E infatti Tommaso non lo aveva fatto ma al suo posto pare ci abbia pensato Dayane, che avebbe rivelato alla Ruta di essere stata nominata dall'amico più longevo nella casa. Caos tra litigi e confronti con coltelli tra i denti, a caccia del più stratega e delle interpretazioni più fantasiose a mosse ritenute false e tendenziose.

Il gruppo contro Tommaso, la crisi verso la porta rossa

Le lacrime di Stefania sul letto hanno molto sensibilizzato Tommy, corso a chiarire con il gruppo la buona fede dell'amica, peggiorando di fatto la sua posizione e scoperchiando un vaso colmo di diffidenza anche nei suoi confronti. Messo alle strette, e definito un concorrente machiavellico e subdolo, ha indossato le sneakers, infilato il giubbino di jeans in pieno inverno e si è spinto verso la porta rossa senza nemmeno passare dal via. Trovandola però chiusa a doppia mandata.