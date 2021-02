Tommaso Zorzi ha provato ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip stanotte, dopo la diretta di venerdì 12 febbraio 2021. "Fatemi uscire, toglietevi di mezzo" ha dichiarato alterato il concorrente, che si è trovato davanti gli amici Stefania Orlando e Andrea Zelletta. Il vero problema, però, è stata la porta rossa, che incredibilmente era chiusa a chiave. Non era mai successo che la porta che li divide dal mondo reale fosse serrata quindi è probabile che gli autori si siano mossi in via del tutto cautelativa quando l'hanno visto agitarsi.

Perché Tommaso Zorzi voleva uscire dalla casa

Il motivo per il quale Tommaso Zorzi ha perso la testa e ha tentato di uscire per sempre dal reality show, che da metà settembre è diventato la sua casa, sarebbe riconducibile al modo in cui è stato descritto nei filmati del serale condotto da Alfonso Signorini. Prima con Maria Teresa Ruta, eliminata shock di questa puntata, poi con Giulia Salemi, sua ex amica e ora nemica giurata, i video si sono susseguiti con chiacchiere e inciuci al vetriolo, spesso fatti con la complicità dell'amica del cuore Stefania Orlando.

I diverbi con Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta

"È un mese che sento merd**e, da te e da lei" ha tuonato la Salemi dopo la puntata, durante un acceso diverbio in veranda, innescato per palesare la sua disapprovazione proprio nei confronti dell'influencer e della bionda compagna di letto. Anche Dayane Mello si è schierata dalla parte della ‘Salemi power', ammettendo di aver assistito a scene di particolare incoerenza che hanno visto protagonista Zorzi. Lui che, consapevole della forza della Mello, reduce da un televoto che l'ha decretata prima finalista, preso dalla rabbia funesta dopo essersi preso del ‘falso' e del ‘bugiardo', ha anche esclamato "Esco, vado a casa così questa vince", laddove ‘questa' sarebbe stata proprio Dayane. E a bene vedere la diretta notturna che ha condotto fino alla porta rossa, pare che di mezzo ci fosse anche l'eliminazione di Maria Teresa Ruta da cui, a detta dei suoi fan, sarebbe derivato un briciolo di senso di colpa, visto che indubbiamente Tommy e Stefania hanno giocato la parte più influente nel condizionamento del televoto a sfavore della giornalista.