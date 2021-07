Temptation Island 2021, le prime parole di Claudia e Ste dopo il falò di confronto Claudia Venturini e Stefano Socionovo hanno lasciato Temptation Island al termine del falò di confronto anticipato, nella terza puntata. Ecco le prime dichiarazioni lasciate dalla coppia dopo la messa in onda: il matrimonio su cui lei aveva espresso tanti dubbi si farà il 7 agosto, come stabilito.

Claudia Venturini e Stefano Socionovo, detto Ste, hanno lasciato insieme Temptation Island. Un lieto fine per la coppia che era sull'orlo di cancellare le nozze previste per il 7 agosto. Subito dopo il loro falò di confronto, hanno parlato su Witty tv: per conoscere il destino della coppia dopo la registrazioni (e avere effettiva conferma del matrimonio) bisognerà attendere la fine dell'edizione, come richiesto dalle regole di Temptation Island.

Claudia Venturini ora vuole sposare Ste

Claudia, sin dal primo giorno, aveva manifestato fortissimi dubbi sulla possibilità di sposare Ste, dopo che l'anno di pandemia aveva smosso i loro equilibri di coppia. La convivenza h24, a suo dire, aveva portato a un raffreddamento nei loro rapporti, con lei che si sentiva incompresa e malgiudicata. La ragazza, vicina al single Luke, aveva addirittura ammesso di non voler provare l'abito bianco, terrorizzata dall'impegno preso per il 7 agosto. Poi, però, è bastato vedere Ste in lacrime nel villaggio dei fidanzati, disperato per lei: Claudia ha chiesto il falò di confronto e lei e Ste si sono chiariti definitivamente.

Adesso mi sento più tranquilla perché ho tirato fuori tutti i pensieri che avevo. Spero che le cose vadano per il verso giusto e che quello che ci siamo detti sia la base per ricominciare come prima. Mi sono messa molto in discussione, quasi ogni giorno. Ho ritrovato la mia parte spensierata, che da tantissimo non sentivo più. Ne avevo bisogno.

La romantica dichiarazione di Ste Socionovo

Claudia e Ste hanno deciso di superare le loro difficoltà e sposarsi. Se lei ha promesso che esprimerà meglio i suoi dubbi e le sue difficoltà, di cui non aveva mai avuto il coraggio di parlare davvero apertamente, lui si è impegnato a essere più comprensivo e sensibile, ad ascoltarla e a cercare di interpretare anche i suoi silenzi. Le parole della fidanzata sul loro amore lo avevano lasciato sconvolto e totalmente sorpreso. Dopo il falò, Ste ha ammesso di aver sofferto tantissimo: le sue crisi di nera disperazione hanno scatenato l'empatia del pubblico e anche il sorriso, con quegli sfoghi contro il pouf o contro il sacco da boxe e l'ostinazione nello scrivere ogni sera sulla sabbia "peh", la misteriosa parola simbolo dell'amore con Claudia.

