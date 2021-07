Temptation Island 2021, doppio appuntamento per il finale di stagione Filippo Bisciglia si prepara a concludere questa stagione di Temptation Island 2021 e per la felicità degli appassionati le ultime due puntate dello show saranno l’una dopo l’altra. Anche il docu-reality di Canale 5, infatti, adotta il doppio appuntamento previsto per il 26 e il 27 luglio, dove il pubblico scoprirà come si sono evolute le storie dei partecipanti.

A cura di Ilaria Costabile

L'appuntamento con Temptation Island è ormai un momento cult dell'estate, il docu-reality che affronta le dinamiche amorose delle coppie che decidono di mettere in gioco le loro relazioni, non delude le aspettative e anche quest'anno risulta uno dei programmi più seguiti sul piccolo schermo. Ovviamente le puntate più attese sono le ultime, dove le coppie raccontano come si è conclusa la loro esperienza e quest'anno, stando a quanto riportato da Bubino Blog, lunedì 26 luglio e martedì 27 andranno in onda le puntate conclusive, passando al doppio appuntamento settimanale.

Doppia puntata finale

L'atteso finale di stagione, con la quinta puntata, arriverà a fine luglio e come già è accaduto in qualche edizione, anche Temptation Island cede al doppio appuntamento settimanale, formula che è stata adottata quest'anno anche da altri programmi Mediaset come il Grande Fratello e in qualche caso anche l'Isola dei Famosi. Filippo Bisciglia attende il suo pubblico con storie da raccontare, interrogando le coppie che ancora non hanno abbandonato l'Is Morus Relais prima con i falò di confronto che, come ogni anno concludono l'edizione e poi gli incontri a distanza di un mese, in cui i fidanzati o quello che ne rimane rivelano come hanno vissuto questa esperienza.

Le storie di Temptation Island 2021

Anche quest'anno non sono mancate delle storie che hanno fatto storcere il naso al pubblico a casa che, infatti, ha guardato con curiosità quanto è accaduto nelle settimane di permanenza dei partecipanti a questa edizione di Temptation. Dopo la querelle tra Valentina Nulli Agosti e il suo baby fidanzato, Tommaso Eletti, che l'ha tradita dopo aver dichiarato di venerarla ed essere pazzo di gelosia, anche la coppia formata da Claudia e Ste non è stata da meno, regalando ai telespettatori un ultimo confronto davvero ricco di emozioni, dichiarandosi addirittura "marito e moglie".