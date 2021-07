La storia di Tommaso Eletti e Valentina Nulli Agosti a Temptation Island ha scatenato subito le polemiche più disparate. Non è stata la differenza d'età- 20 anni- a suscitare i commenti del pubblico, quanto le dichiarazioni sconvolgenti che il 21enne ha fatto durante la trasmissione, svelando di essere gelosissimo della sua compagna, di venerare il suo corpo, ma finendo per essere il primo a cedere dinanzi alle attenzioni della tentatrice Giulia Cerin. Il giovane, però, raggiunto da Uomini e Donne Magazine ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a tradire la "sua dea".

Le spiegazioni di Tommaso Eletti

Stando a quanto riportato sul settimanale, sembrerebbe che il tradimento sia stata una risposta ad un atteggiamento poco gradito al 21enne e adottato dalla sua dolce metà che avrebbe provato piacere nello stuzzicare i single: "Ho vissuto un trauma vedendo Valentina non rispettare le cose che ci eravamo detti" ha dichiarato il ragazzo. A questa delusione, quindi, segue la necessità di non soffermarsi sul comportamento di Valentina, per cui la bella Giulia sarebbe stata un momento di distrazione e null'altro. Tommaso è convinto del fatto che tra lui e la sua compagna ci sia un legame profondo che possa superare anche questo tipo di difficoltà:

Tra me e Valentina c’era un amore folle, un amore che non finisce così da un giorno all’altro. Anzi, credo sia difficile che svanisca così semplicemente dimenticandosene, è impossibile. Io e lei non potremo mai essere amici perché c’è una magia tra di noi: ogni volta che ci vediamo ci riattacchiamo come due calamite. Abbiamo superato litigate dopo le quali altre coppie si sarebbero lasciate. Noi no, ogni volta tornavamo più innamorati di prima.

Valentina ha lasciato Tommaso

Non è sembrata della stessa opinione Valentina Nulli Agosti che, sconvolta da questo tradimento in diretta tv, ha deciso di chiudere la relazione con il ventenne, pur giustificando il suo momento di defaillance. A parlare è anche Giulia Cerin, la tentatrice con cui Tommaso ha avuto un flirt, la quale ha dichiarato che attualmente è single, nonostante il 21enne avesse fatto anche a lei proposte e dichiarazioni di amore folle proprio all'interno del villaggio, evidentemente conclusesi in un nulla di fatto.