Giovedì 16 luglio è andata in onda su Canale5 la terza puntata di Temptation Island 2020, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Diversi gli spunti di discussione che accompagneranno gli spettatori verso il quarto appuntamento: dall’animato confronto tra Ciavy e Valeria Liberati, conclusosi con i due che hanno deciso di lasciarsi, all’inaspettata dichiarazione d’amore per Andrea Battistelli. Ecco i cinque momenti imperdibili della terza puntata.

C’è stato il bacio tra Valeria Liberati e Alessandro Basciano?

Poco prima che Ciavy chiedesse alla fidanzata Valeria il falò di confronto, la ragazza e il single Alessandro Basciano erano arrivati a pochissimo dallo scambiarsi un bacio, è stato il tentatore a insistere affinché il loro rapporto si evolvesse, pur cercando di coprire le loro effusioni con un cappuccio, eludendo le telecamere e i microfoni o nascondendosi con le braccia. Ma è una frase di lui ad accendere l’attenzione di Ciavy. “Se ti chiedono, nega” consiglia il single a Valeria dopo avere avvicinato la bocca alla sua. Per Ciavy il bacio c’è stato ma Valeria, durante il confronto, ha negato. Proprio come le aveva detto di fare Alessandro.

“Ti scasso la faccia”, Annamaria mima la scena con Valeria

Altro momento clou della puntata è quello gentilmente offerto da Annamaria Laino che, commentando l’atteggiamento del fidanzato Antonio Martello con una delle single, non riesce a non infastidirsi. Convocata nel pinnettu, ascolta una conversazione tra due single che, convinte di non essere riprese, raccontano gli approcci dell’uomo. Una volta fuori, Annamaria perde la pazienza e, immaginando di trovarsi di fronte al fidanzato, mima una spinta e minaccia: “Ti scasso la faccia”. Ma di fronte a lei c’è solo al povera Valeria.

Il bacio di Antonella Elia al tentatore

Antonella Elia incarna la parte più divertente di questa edizione di Temptation Island. Nel corso dell’ultima puntata, una serie di frasi pronunciate dal compagno Pietro Delle Piane l’hanno infastidita e, per vendicarsi, la showgirl ha baciato a stampo uno dei single. Una provocazione innocente che non ha infastidito il fidanzato, disposto a passare sopra questa intemperanza.

La dichiarazione ricevuta da Andrea

Mentre la fidanzata Anna Boschetti prosegue la sua strategia per far ingelosire il compagno, ignara che la produzione abbia già avvertito il compagno, Andrea riceve una dichiarazione a sorpresa da una delle single. “Tu mi consideri una sorella mentre io ti considero un gran figo. Se vorrai, ci sarò” gli ha detto, ormai conquistata. Ma Andrea è ancora innamorato di Anna e determinato a capire come andrà a finire il loro percorso.

La redazione sbugiarda il gioco di Anna

Forse per la prima volta nella storia di Temptation Island, la redazione ha deciso di stravolgere i giochi, rivelando a uno dei fidanzati che la compagna sta mettendo in atto una strategia. È accaduto con Andrea e Anna che, determinata a spingere Andrea a sposarla e darle un figlio, sta provando a farlo ingelosire. Non sa ancora che la produzione ha avvertito che quindi è consapevole della provocazione.