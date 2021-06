Tale e Quale Show 2021 scalda i motori. Il programma condotto da Carlo Conti che vede volti noti cimentarsi con le imitazioni, andrà in onda a metà settembre come sempre su Rai1. TvBlog svela i primi cinque concorrenti che, assicura, saranno certamente nel cast.

I concorrenti di Tale e Quale Show 2021

in foto: Deborah Johnson

Alcuni dei nomi citati erano già emersi nelle scorse settimane. Tra coloro che si metteranno alla prova nel frizzante programma canoro di Rai1, c'è Ciro Priello. In questo caso, la conferma è arrivata su RaiPlay. Nel corso del programma "Europei in casa The Jackal" c'è stato uno scambio di battute sibilline tra il comico e Carlo Conti. Il conduttore ha detto a Ciro: "Fammi un do di petto…preparati Ciro, preparati". Anche il nome di Pierpaolo Pretelli era tra i più gettonati. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, che di recente ha pubblicato il singolo L'estate più calda, sarà nel cast di Tale e Quale Show. Nel programma anche un altro volto amatissimo. Tra i concorrenti, infatti, dovrebbe esserci anche Stefania Orlando. A questi tre nomi, TvBlog ha aggiunto anche quello della modella Federica Nargi e quello di Deborah Johnson, figlia dell'artista Wess.

In questa edizione non ci sarà il blackface

in foto: Blackface a Tale e Quale

Già nei mesi scorsi, la Rai ha chiarito che avrebbe evitato che nei suoi programmi si ricorresse ancora al blackface, la pratica tramite la quale i concorrenti bianchi si truccano da neri per imitarli. La decisione è giunta a seguito delle numerose proteste del pubblico e di alcuni degli artisti imitati come Ghali. La Rai ha fatto sapere: