Tale e Quale Show 2021, i Gemelli di Guidonia vincono la quinta puntata: la classifica aggiornata La quinta puntata di Tale e Quale Show è stata vinta dai Gemelli di Guidonia. Carlo Conti, accompagnato dai giudici della trasmissione che quest’anno sono Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, ha accolto in studio il quarto giudice: Vincenzo Salemme, che nella scorsa edizione faceva parte della giuria. Tra le esibizioni più apprezzate ci sono quelle di Deborah Johnson, emotivamente, mentre vocalmente Dennis Fantina ha conquistato la giuria.

A cura di Ilaria Costabile

I Gemelli di Guidonia hanno vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show interpretando i New Trolls. L'appuntamento del venerdì sera di Rai1 con Carlo Conti, accompagnato dai giudici, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, questa sera il quarto giudice è, a sorpresa, Vincenzo Salemme che è stato nelle scorse edizioni uno dei giudici. Tante le esibizioni che nel corso della serata hanno emozionato anche il pubblico, tra le altre quella di Deborah Johnson che nei panni di Dori Ghezzi ha duettato virtualmente con suo padre Wess Johnson. Non sono mancati i commenti spietati di Cristiano Malgioglio nei confronti di alcuni dei concorrenti come Federica Nargi, che è già stata bacchettata dal cantautore in diverse occasioni.

La classifica aggiornata dopo la quarta puntata

Ecco di seguito classifica dei concorrenti in gara dopo i punti assegnati dalla giuria, quelli racimolati sui social e i cinque punti che ogni personaggio può donare a chi ritiene sia stato più bravo:

Gemelli di Guidonia 70 punti Dennis Fantina 68 punti Pierpaolo Pretelli Stefania Orlando 52 punti Dori Ghezzi 50 punti Francesca Alotta 48 punti Ciro Priello 46 punti Simone Montedoro 40 punti Federica Nargi 36 punti Alba Parietti 32 punti Biagio Izzo 30 punti

Le esibizioni della prossima puntata

Gli undici protagonisti scoprono come sul finire di ogni puntata, chi sono i cantanti che dovranno interpretare durante il prossimo appuntamento su Rai1. Quindi Simone Montedoro sarà Julio Iglesias, Federica Nargi interpreterà Romina Power, Pierpaolo Pretelli dovrà calarsi nei panni di Cesare Cremonini, Francesca Alotta si cimenterà nel ricordo di Mia Martini, Deborah Johnson sarà Shirley Bass, Biagio Izzo avrà il compito di interpretare Angelo Branduardi, i Gemelli di Guidonia diventeranno Il Volo, Alba Parietti si trasformerà in Amanda Lear, Stefania Orlando avrà il volto di Cher, Ciro Priello sarà Michael Jackson e infine Dennis Fantina prenderà le sembianze di Riccardo Cocciante.