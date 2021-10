Malgioglio spietato con Federica Nargi: “Volevo chiudere un occhio, li ho chiusi tutti e due” Cristiano Malgioglio è senza dubbio il giudice più cattivo di Tale e Quale Show, dal momento che non si risparmia nella severità dei suoi giudizi. Nel commentare l’esibizione di Federica Nargi, che ha interpretato Heather Parisi, ha nuovamente punzecchiato l’ex velina, dicendole in maniera piuttosto chiara che la sua performance non gli era piaciuta.

A cura di Ilaria Costabile

Cristiano Malgioglio è ormai il giudice cattivo di Tale e Quale Show, è l'unico infatti che non si risparmia nell'esternare i commenti più spietati con i vari vip che si cimentano nelle imitazioni. Tra i primi ad esibirsi nella puntata di venerdì 15 ottobre c'è Federica Nargi, con cui il cantante ha già avuto qualche battibecco nelle scorse puntate. Anche stavolta, però, non è riuscito a dire qualcosa di carino alla ex velina che ha dovuto interpretare Heather Parisi.

Il commento di Cristiano Malgioglio

La performance di Federica Nargi, mai come in queste serata aveva suscitato l'esuberanza del pubblico che, infatti, subito ha colto l'occasione per regalare alla modella uno scrosciante applauso dopo l'esibizione in "Disco Bambina", la sigla di Fantastico del 1979. Il primo ad esprimere il suo giudizio, sollecitato da Carlo Conti, è proprio Cristiano Malgioglio che dice: "Io non faccio mai i complimenti, ma la coreografia era veramente bellissima. A lei, ovviamente, mancava l'energia di Heather Parisi. Tesoro, volevo chiudere un occhio, ma li ho dovuti chiudere tutti e due". Insomma, non c'è nulla che possa soddisfare i gusti di Cristiano Malgioglio, sempre più critico nei confronti dei concorrenti che cercano di eseguire al meglio le esibizioni.

I pareri degli altri giudici

Non sono dello stesso parere gli altri giudici che, invece, si complimentano con Federica Nargi per aver portato a Tale e Quale Show un po' di quel varietà che aveva caratterizzato la televisione degli Anni Settanta e Ottanta. "Per me sei stata veramente brava, grazie per questi momenti che ci stai regalando." ha detto Loretta Goggi, seguita da Giorgio Panariello che ha aggiunto: "Hai fatto davvero un ottimo lavoro e inoltre al trucco sono stati bravissimi, Federica è scomparsa ed è davvero rimasta Heather"