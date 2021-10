Deborah Johnson canta in un duetto virtuale con suo padre Wess interpretando Dori Ghezzi Un momento emozionante nella quinta puntata di Tale e Quale Show, dove Deborah Johnson ha interpretato Dori Ghezzi nella canzone “Un corpo e un’anima” che l’artista cantava accanto a Wess Johnson. Lo stesso Carlo Conti l’ha definito come un “duetto virtuale” tra padre e figlia che ha commosso anche i giudici.

A cura di Ilaria Costabile

Un momento davvero emozionante quello che si è consumato nella serata di venerdì 15 ottobre, durante la quinta puntata di Tale e Quale Show. Deborah Johnson, una delle concorrenti di questa edizione, interpreta Dori Ghezzi con la canzone "Un corpo e un'anima" che l'artista cantava insieme a Wess Johnson, ovvero il padre della corista protagonista dello show di Carlo Conti.

La commozione di Deborah Johnson

Prima ancora dell'esibizione nei video che raccontano la settimana di preparazione alla puntata, Deborah Johsnon aveva parlato del rapporto con suo padre, scomparso quando lei era ancora piccola: "Quando vedo le immagini, sento le sue canzoni io mi commuovo, perché mi manca tanto. Quando se n'è andato io ero ancora piccola, poi lo vedevo pochissimo perché era sempre in giro per cantare, e poi è morto negli Stati Uniti, dove si trovava per lavoro. Ma io so che c'è, lo sento accanto a me". Delle parole commoventi e piene di emozione che, quindi, non possono che preparare ad un momento così significativo come quello che lo stesso Carlo Conti ha definito come "un duetto virtuale".

I commenti dei giudici

Un duetto che si è concluso con la commozione di Deborah-Dori Ghezzi. La performance, però, è piaciuta molto ai giudici, Loretta Goggi infatti si è complimentata con la cantante: "Io mi sono commossa, ho capito quanto potesse essere emozionante per te, quindi per me sei stata bravissima". Giorgio Panariello, poi, commenta: "Non si giudica con gli occhi, ma con l'anima e con il cuore, non credo che ci sia altro modo di parlare di questa esibizione. Quindi grazie, grazie davvero". L'unico controcorrente è sempre Cristiano Malgioglio che, infatti, pur ricordando con affetto Wess Johnson si è poi rivolto a Deborah Johnson dicendole: "Non c'entri niente con Dori Ghezzi, l'hai fatta a pezzi, tu hai una voce possente, che non ha nulla a che vedere con la sua voce".

La frecciata di Carlo Conti

Infine, anche Carlo Conti non si è lasciato sfuggire l'occasione di commentare l'esibizione dicendo: "Spero che qualcuno non abbia nulla da ridire per questa white face", riferendosi al fatto che lo scorso anno nacquero diverse polemiche in merito all'utilizzo del metodo della BlackFace con cui si colorava il volto dei concorrenti che dovevano interpretare cantanti neri. Per aggirare questo ostacolo, allora, è stata introdotta nel cast Deborah Johnson.