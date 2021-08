Tale e Quale Show 2021, chi è il quarto giurato dello show musicale di Carlo Conti Oltre a Loretta Goggi e Giorgio Panariello riconfermati nella giuria dello show musicale di Carlo Conti, la new entry sarà l’eccentrico Cristiano Malgioglio, che prenderà il posto di Vincenzo Salemme. Ma c’è un quarto giurato che siederà dietro al bancone di Tale e Quale, le indiscrezioni fanno il nome di due comici di spicco della tv, che non sono nuovi al programma di Rai 1.

A cura di Giulia Turco

Tale e Quale Show sta per tornare con una nuova sorprendente edizione. Lo show musicale di Rai 1 condotto da Carlo Conti ha ormai messo a punto il suo cast e si prepara per il via previsto per venerdì 17 settembre 2021. Tutti i dettagli sulla nuova edizione del programma saranno svelati nella conferenza stampa di presentazione del 15 settembre e Carlo Conti ha già annunciato una sorpresa tra il cast di concorrenti. Ma non solo, c'è grande curiosità anche sulla giuria di Tale e Quale, visto che non sono stati svelati ancora tutti i componenti. Ecco su chi ricadono le ipotesi più accreditate.

Chi sono i giurati di Tale e Quale Show 2021

Il cast è nuovo di zecca, mentre la giuria sarà solo in parte rinnovata. Confermati i nomi di Loretta Goggi e Giorgio Panariello che Carlo Conti ha voluto ancora una volta dietro al bancone in studio per commentare le esibizioni dei concorrenti. Quest'anno però al posto di Vincenzo Salemme ci sarà l'eccentrico Cristiano Malgioglio. Oltre ai tre giurati, se ne aggiungerà un quarto la cui identità è ancora un mistero. La trattativa, secondo le indiscrezioni lanciate da TvBlog, sarebbero in corso per due imitatori di spicco della tv: si tratta da un lato di Ubaldo Pantani, che ha già avuto un'esperienza nel programma di Carlo Conti, e Francesca Manzini, che ha partecipato nel 2020 come concorrente.

Il cast di Tale e Quale Show 2021

Saranno 12 i concorrenti che saliranno sul palco di quest'anno. Un gruppo decisamente eterogeneo del quale faranno parte Ciro Priello dei The Jackal, gli ex gieffini Piepaolo Pretelli e Stefania Orlando, Alba Parietti, Biagio Izzo, la showgirl Federica Nargi, i gemelli Guidonia, Francesca Alotta, Deborah Johnson e Dennis Fantina, vincitore della prima edizione dell'ormai lontano Saranno Famosi. L'ultimo della lista annunciato dal conduttore è stato Simone Montedoro, attore noto nel mondo delle fiction per il suo ruolo del capitano dei carabinieri Giulio Tommasi in Don Matteo. Infine, l'ultimo dei 12 concorrenti verrà annunciato a sorpresa a pochi giorni dal via.