La giuria di Tale e Quale Show 2021, la novità è Cristiano Malgioglio al posto di un nome storico La partenza di Tale e Quale Show 2021 si avvicina e va definendosi sempre più il programma di Conti, con i nomi dei tre giurati: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio al posto di Vincenzo Salemme, che lascia dopo tre edizioni. Al cast di concorrenti si aggiunge Simone Montedoro, il dodicesimo verrà svelato poco prima dell’inizio del programma, al via dal 17 settembre.

A cura di Andrea Parrella

Tornerà dal 17 settembre Tale e Quale Show 2021. È tutto pronto per la nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti, e adesso c'è anche l'ufficialità sui nomi dei tre in giuria: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Impianto confermato, insomma, con Goggi e Panariello che restano, mentre Vincenzo Salemme lascia dopo tre stagioni il suo posto a Cristiano Malgioglio.

Tale e Quale Show 2021 sarà destinato anche quest'anno ad inaugurare la stagione televisiva in prima serata. In onda come sempre al venerdì sera, torna in onda su Rai1 per la sua decima edizione un format che ha regalato enormi soddisfazioni alla prima rete Rai in termini di ascolti e ritorno mediatico della trasmissione, diventata un appuntamento fisso settimanale della stagione autunnale in Tv.

Antonio Mezzancella torna nel cast di Tale e Quale Show

Nelle scorse ore è stato confermato anche un altro ingresso nella squadra del programma. Si tratta di Antonio Mezzancella, che torna dopo il successo da concorrente in qualità di coach dei concorrenti in gara.

Leggi anche Blackface a Tale e Quale Show, si pensa ad un concorrente di colore nel cast

Il cast di Tale e Quale Show 2021

Il cast di Tale e Quale Show 2021 elude i percorsi classici del programma. Un gruppo composito, meno tradizionale del solito, con personaggi provenienti dal mondo del web, gruppi vocali e qualche meteora. Ci sono Ciro Priello dei The Jackal, Pierpaolo Pretelli reduce dal successo del GFVip, così come Stefania Orlando. E ancora Alba Parietti, i gemelli Guidonia, Biagio Izzo, Federica Nargi, Francesca Alotta, Deborah Johnson e Dennis Fantina, vincitore della prima edizione di Amici, quando era ancora Saranno Famosi.

Simone Montedoro concorrente, resta una sorpresa

Ad annunciare i concorrenti ufficiali del cast di Tale e Quale Show era stato Carlo Conti, dando i dieci nomi dei partecipanti a questa avventura. Nomi ai quali si è aggiunto quello di Simone Montedoro, l'undicesimo, come conferma lo stesso Conti su Instagram prima di rivelare che ci sarà un'ultima sorpresa nel cast del programma da annunciare il 15 settembre, quando ci sarà la conferenza stampa di presentazione. I concorrenti di Tale e Quale Show 2021 saranno dunque 12.