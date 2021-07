Da Pierpaolo Pretelli a Dennis Fantina, il cast ufficiale di Tale e Quale Show 2021 Il conduttore annuncia su Instagram i nomi dei 10 concorrenti confermati per la prossima edizione. Ci sono Ciro Priello, Alba Parietti, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, ma anche il vincitore di Saranno Famosi, Dennis Fantina. Un undicesimo concorrente verrà annunciato prossimamente, mentre resta l’incognita della nuova giuria.

A cura di Andrea Parrella

Tornerà dal 17 settembre 2021 Tale e Quale Show. È tutto pronto per la nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti, o meglio è quasi tutto pronto. Il conduttore ha annunciato su Instagram i nomi che comporranno il cast ufficiale della prossima stagione. Un cast composito, meno tradizionale del solito, con personaggi provenienti dal mondo del web, gruppi vocali e qualche meteora.

Il cast ufficiale di Tale e Quale Show

L'annuncio arriva tramite un post Instagram, con Carlo Conti che mostra uno screen dei 10 concorrenti fino ad ora ufficializzati, con un'incognita finale che lascia intendere una sorpresa. che scopriremo nelle prossime settimane. Ci sono Ciro Priello dei The Jackal, Pierpaolo Pretelli reduce dal successo del GFVip, così come Stefania Orlando. E ancora Alba Parietti, i gemelli Guidonia, Biagio Izzo, Federica Nargi, Francesca Alotta, Deborah Johnson e Dennis Fantina, vincitore della prima edizione di Amici, quando era ancora Saranno Famosi.

La nuova giuria di Tale e Quale Show

Resta invece l'incognita sulla giuria di Tale e Quale Show, a quanto pare destinata ad un rinnovo quasi totale. Non ci sono dubbi sul fatto che Loretta Goggi continuerà a detenere il suo posto incontrastato di prima donna dello show, certamente non ci sarà Vincenzo Salemme che, ormai da qualche anno, aveva ricoperto con grande ironia questo ruolo, ma stavolta sarà impegnato sul set di un film. Ancora incerto, invece, è il futuro di Giorgio Panariello che, a quanto pare, potrebbe essere sostituito, sebbene siano più alte le probabilità di rivederlo dietro il bancone dei giudici. Tra i nomi che si contenderebbero il posto in giuria ci sono: Cristiano Malgioglio, che già ha presenziato allo show, Pupo, ma anche cantanti come Nek, Francesco Gabbani o ancora comici come Angelo Pintus e Frank Matano. Sembra da scartare l'ipotesi Orietta Berti, che sarà tra i coach di The Voice Senior.