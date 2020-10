Tra i programmi di stasera lunedì 5 ottobre ci sono due episodi della nuova serie tv "Io ti cercherò" su Rai Uno. Protagonista è l'ex poliziotto Valerio Frediani, interpretato da Alessandro Gassman, un padre impegnato nella ricerca della verità sulla misteriosa morte del figlio Ettore. I primi due episodi che andranno in onda questa sera saranno "Io ti cercherò " e "La fiducia".

Su Canale 5, invece, c'è una nuova puntata del "Grande Fratello Vip", reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Pupo e Antonella Elia. Tra le tante cose che accadranno nel corso della diretta, ci sarà la consegna della lettera di Briatore ad Elisabetta Gregoraci, e la probabile squalifica di Patrizia De Blanck, che si è lasciata sfuggire frasi poco gradite dagli altri abitanti della Casa.

Tra i film di stasera 5 ottobre 2020 segnaliamo il film d'avventura "Jumanji – Benvenuti nella giungla" su Rai Due: sequel del film "Jumanji", racconta la storia di quattro ragazzi che si ritrovano protagonisti di un videogame ambientato nella giungla che prevede il superamento di diverse prove ed avventure.

Su Rai Movie, invece, va in onda il film western "Giù la testa" diretto da Sergio Leone: Juan Miranda è un rapinatore di banche che cerca di convincere il dinamitardo John Mallory a prendere parte ad una rapina. I due malviventi si troveranno a vivere in prima persona gli eventi della Rivoluzione Messicana.

Rai Uno

Rai Uno

21:25: Io ti cercherò (Serie tv)

Io ti cercherò (Serie tv) 23:25: Tg 1 – 60 secondi (Programma di informazione)

Tg 1 – 60 secondi (Programma di informazione) 23:30: Sette – Storie (Programma di attualità)

Sette – Storie (Programma di attualità) 00:35: S'è fatta notte (Programma di intrattenimento)

Rai Due

21:20: Jumanji – Benvenuti nella giungla (Film d'avventura)

Jumanji – Benvenuti nella giungla (Film d'avventura) 23:20: Una pezza di Lundini (Programma satirico)

Una pezza di Lundini (Programma satirico) 23:45: Stracult Live Show (Programma di intrattenimento)

Stracult Live Show (Programma di intrattenimento) 01:05: Calcio totale (Programma sportivo)

Rai Tre

21:20: Presa Diretta (Programma di approfondimento)

Presa Diretta (Programma di approfondimento) 23:15: Illuminate – Alda Merini: la musica delle parole (Documentario)

Illuminate – Alda Merini: la musica delle parole (Documentario) 00:00: Tg 3 – Linea Notte (Programma di informazione)

Tg 3 – Linea Notte (Programma di informazione) 00:10: Tg Regione (Programma di informazione)

Mediaset

Rete Quattro

21:20: Quarta Repubblica (Programma di approfondimento)

Quarta Repubblica (Programma di approfondimento) 00:40: Giuni Russo Story (Documentario)

Giuni Russo Story (Documentario) 02:25: TG4 L'ultima ora – Notte (Programma di informazione)

TG4 L'ultima ora – Notte (Programma di informazione) 02:45: Mediashopping (Televendita)

Canale 5

21:20: Grande Fratello Vip (Reality show)

Grande Fratello Vip (Reality show) 01:00: Tg5 – Notte (Programma di informazione)

Tg5 – Notte (Programma di informazione) 01:35: Striscia la notizia (Programma di informazione)

Striscia la notizia (Programma di informazione) 02:08: Uomini e Donne (Programma di intrattenimento)

Italia Uno

21:18: Le Iene presentano – Mario Biondo: un suicidio inspiegabile (Programma di inchiesta)

Le Iene presentano – Mario Biondo: un suicidio inspiegabile (Programma di inchiesta) 00:15: Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco (Programma sportivo)

Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco (Programma sportivo) 01:45: Disconnessi on the road (Programma di intrattenimento)

Disconnessi on the road (Programma di intrattenimento) 02:20: Studio aperto – La giornata (Programma di informazione)

Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Petra (Serie tv)

Petra (Serie tv) 22:40: Petra (Serie tv)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Rai Movie

21:10: Giù la testa (Film western)



23:55: Occhio alla penna (Film western)

Rai Premium

21:20: Katie Fforde – Campeggio a tradimento (Film drammatico)

23:00: La porta rossa (Serie tv)

Rai Storia

21:10: Storia delle nostre città (Documentario)

22:10: La croce e la spada (Documentario)

La5

21:10: Mothers and Daughters (Film drammatico)



23:o0: Uomini e Donne (Programma di intrattenimento)

La7

21:15: Grey's Anatomy (Serie tv)

22:10: Grey's Anatomy (Serie tv)

La7d

21:30: Little murders by Agatha Christie (Serie tv)

23:45: Little murders by Agatha Christie (Serie tv)

TV8

21:30: Gomorra – La Serie (Serie tv)



22:30: Gomorra – La Serie (Serie tv)

Real Time

21:20: Vite al limite – e poi (Docureality)

23:05: La clinica per rinascere: Obesity center Caserta (Docureality)

Cielo

21:15: La leggenda di Bagger Vance (Film drammatico)

23:30: Gola profondissima (Film erotico)

Nove

21:35: The Rock (Film d'azione)

00:10: Gino cerca chef (Programma di intrattenimento)

Paramount

21:10: The Son of No One (Film thriller)

23:o0: Urban Justiche – Città violenta (Film d'azione)

Iris

21:00: Barriere (Film drammatico)

23:21: Il colore viola (Film drammatico)

Dmax

21:25: River Monsters – Misteri degli abissi (Documentario)

23:15: WWE Raw (Programma di wrestling)

Focus

21:15: Egitto – I nuovi misteri (Documentario)

23:15: Atlante del cosmo (Documentario)

Top Crime

21:10: C.S.I. – NY (Serie tv)

22:00: C.S.I. – NY (Serie tv)