Al Grande Fratello Vip, il rischio squalifica è sempre dietro l'angolo. Dopo l'eliminazione di Fausto Leali per quella parola, "Ne*ro", nei confronti di Enock, e quella di Denis Dosio squalificato per una bestemmia, la prossima a rischiare la sua partecipazione al reality potrebbe essere Patrizia De Black. In Casa, c'è stato un risveglio poco piacevole. La contessa si è lasciata sfuggire parole poco gradite a Tommaso Zorzi, che non ha esitato a farglielo notare. E intanto il web è pronto a scommettere sulla sua eliminazione nella prossima puntata.

Patrizia De Blanck si lascia scappare "gay" e "fro*io"

Intorno al tavolo della colazione ci sono Patrizia De Blanck, Enoch e Pierpaolo Petrelli. La contessa all'improvviso sentenzia: "Stamattina ho la voce del gay, del fro*io, senti che voce m'è venuta…". E si schiarisce la voce. Ma la frase non passa affatto inosservata agli altri concorrenti, in particolare a Tommaso Zorzi, intento a lavare i piatti, che subito si gira: "Cos'ha detto?". Pierpaolo: "C'ho la voce…". Zorzi incalza: "Del…? Non ho capito cos'ha detto, che parola ha usato". Petrelli risponde secco: "Quella". L'influencer si rivolge alla telecamera stizzito: "Avete sentito cos'ha detto?". E infine alla contessa: "Patrizia, Patrizia, non si dice".

Le squalifiche del Grande Fratello Vip

Questa edizione del GFVip è decisamente turbolenta. Se la contessa venisse davvero eliminata dal gioco, si tratterebbe della terza squalifica in poche settimane. La prima a destare clamore è stata quella di Fausto Leali, che prima si è lasciato andare ad elogi al regime fascista di Mussolini, poi ha usato termini giudicati razzisti nei confronti di Enoch, fratello di Mario Balotelli. Nell'ultima puntata poi, ad essere penalizzato è stato l'influencer Denis Dosio. Nella notte tra l'1 e il 2 ottobre, al 19enne è sfuggita una bestemmia, "Dio b***", utilizzata più come un intercalare, e senza alcun riferimento ad episodi che avessero attinenza con la religione. Ma il Grande Fratello punisce severamente questo tipo di esternazioni e a nulla sono valsi i tentativi dei compagni di difenderlo. Denis Dosio è stato squalificato.